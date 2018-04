De nieuwe John McEnroe? Jonge Amerikaan gaat in Monte Carlo als een wilde tekeer tegen umpire Hans Op de Beeck

17 april 2018

15u20 0

Jared Donaldson heeft na zijn optreden in Monte Carlo weinig tennisharten gestolen. De Amerikaan (ATP 51) ging bij een 6-3, 3-2 en 40-0 achterstand tegen Albert Ramos-Viñolas zwaar in de clinch met de umpire na een service van de Spaanse gravelbijter. Scheidsrechter Arnaud Gabas gaf de bal binnen, tot woede van Donaldson die de afdruk van de bal duidelijk buiten zag. Daar was Gabas het niet mee akkoord, ook niet nadat hij van zijn stoel was geklommen om zich op het terrein van de afdruk te vergewissen. De twee betwistten de juiste afdruk, waarbij de 21-jarige Donaldson op een gegeven moment wel heel agressief werd tegen de umpire. Alsof hij zich even de beruchte John McEnroe waande. Het Hawk-Eyesysteem gaf Donaldson uiteindelijk wel gelijk. (lees hieronder verder)

The entire Donaldson @JaredD episode... I feel the umpire is right here... pic.twitter.com/kgvi2KKass — Ardeal (@UnArdeal) 16 april 2018

Met twee keer 6-3 beet de Amerikaan toch in het zand, waarna hij aanvankelijk weigerde Gabas de hand te schudden. Niet veel later kwam hij tot inkeer. Het is niet de eerste keer dat Gabas betrokken is bij een opmerkelijk incident. Vorig jaar kreeg in hij in de Davis Cup een bal van de getalenteerde Denis Shapovalov keihard in het gezicht (zie onderste video). Diezelfde Canadees verloor in de eerste ronde in Monte Carlo van de Griek Stefanos Tsitsipas, deze namiddag tegenstander van Goffin in de tweede ronde.