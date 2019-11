De Minaur plaatst zich voor finale Next Gen ATP Finals Redactie

08 november 2019

21u08

Bron: Belga 0 Tennis De Australiër Alex De Minaur (ATP 18) heeft zich geplaatst voor de finale van de Next Gen ATP Finals (hard/1,4 miljoen dollar) in Milaan. De 20-jarige De Minaur (ATP 18), het eerste reekshoofd, klopte vandaag in de halve finales de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 47), het tweede reekshoofd, in vier sets: 4-2, 4-1, 0-4 en 4-2. De partij, waar vier games volstaan voor setwinst, duurde 1 uur en 16 minuten.

De Minaur treft in de finale de Italiaan Jannik Sinner (ATP 95) of de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 60). De Minaur won eerder op het Italiaanse toernooi groep A voor Kecmanovic. In groep B hield Sinner Tiafoe van de winst. Aan het toernooi in Milaan nemen de acht beste enkeltennissers onder de 21 jaar deel. Vorig jaar haalde de Griek Stefanos Tsitsipas het in de finale van De Minaur.