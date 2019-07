De Minaur en Taylor spelen om toernooizege in Atlanta LPB

28 juli 2019

09u51

Bron: Belga 0

De Australiër Alex de Minaur en de Amerikaan Taylor Fritz spelen de finale van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Atlanta (hard/694.995 dollar). De Minaur versloeg in de halve finale de Amerikaan Reilly Opelka met 7-6 (7/4), 6-7 (5/7), 6-3. Nadien haalde Fritz het in drie sets (6-1, 3-6, 6-3) tegen de Brit Cameron Norrie.

Voor de 20-jarige De Minaur wordt het zijn vierde ATP-finale. In 2018 werd hij runner-up in Sydney en Washington. Begin dit jaar haalde de Australiër opnieuw de eindstrijd in Sydney en dit keer veroverde hij wel zijn eerste toernooizege. De 21-jarige Fritz werkt zijn derde ATP-finale af. Afgelopen juni ging hij in Eastbourne met de eindzege aan de haal. In 2016 verloor hij in Memphis.