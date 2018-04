De Loore eervol onderuit tegen Isner in Davis Cup, 1-0 voor VS lva

07 april 2018

03u16

Bron: Belga 0 Tennis In de kwartfinales van de Davis Cup staan de Verenigde Staten na de eerste wedstrijd op voorsprong tegen België. De 32-jarige John Isner (ATP 9) was in Nashville (indoor hardcourt) vrijdag de betere van de 24-jarige Joris De Loore (ATP 319). De Amerikaan had het wel moeilijker dan verwacht tegen onze landgenoot. Na 3 uur en 15 minuten was de eindstand 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/8) en 6-4.

België moet het in de kwartfinales van de internationale landenbeker doen zonder speerpunt David Goffin (ATP 10). Ook Steve Darcis (ATP 143) en Julien Cagnina (ATP 243) ontbreken met blessures, terwijl Arthur De Greef (ATP 260) en Kimmer Coppejans (ATP 277) na hun afzegging tegen Hongarije nog niet op gratie konden rekenen van kapitein Johan Van Herck. Die selecteerde een experimenteel viertal, met naast De Loore ook Ruben Bemelmans (ATP 110) en het Limburgse dubbelduo Sander Gille (ATP dubbel 84) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98).

Later op vrijdag (lokale tijd) treft Ruben Bemelmans (ATP 110) in de tweede partij Sam Querrey (ATP 14). Zaterdag nemen Gille en Vliegen het in het dubbelspel normaal gezien op tegen Jack Sock (ATP 16) en Ryan Harrison (ATP 54).