De ‘liefdesdriehoek’ van Anna Kournikova: “Als geen ander kon ze een half dozijn mannen aan het lijntje houden” ODBS

26 maart 2020

12u16

Bron: Venus Envy 0 Time-Out “Op haar negentiende was Anna Kournikova de eerste vrouwelijke sporter die mannen behandelde zoals de meeste mannelijke celebrities vrouwen behandelen.” Quote uit het boek ‘Venus Envy’. De Russische ex-tennisster (38) is nu al 18 jaar lang samen met Enrique Iglesias, maar daarvoor was haar onstuimige liefdesleven dé favoriete roddel onder spelers, media en fans. En beter dan haar ‘liefdesdriehoek’ met twee Russische ijshockeyspelers werd het niet.

Geen tennis? Dan maar tennisverhaaltjes opdiepen, dacht Ben Rothenberg, autoritaire tennisverslaggever van de New York Times. Hij verwijst deze week naar een opmerkelijke passage uit ‘Venus Envy’, boek uit 2001 dat een blik gunt achter de schermen van de WTA-tour. De bijtitel zegt voldoende: “Machtsspelletjes, tienerfeeksen en ego’s van miljoenen dollars”. Met in de hoofdrol de zusjes Williams en Anna Kournikova. Zeker over die laatste een opvallende passage, uit haar verleden als mannenverslindster. Toen ‘Anna Mania’ heerste op en rond de courts. Of, zoals auteur Jon Wertheim het stelt: “Als geen ander had Kournikova het griezelige vermogen om een half dozijn mannen continu aan het lijntje te houden.”

Ik denk niet dat Anna toen wist wat ze wou, laat staan dat ze besefte hoe hard ze met die mannen hun gevoelens speelde. Ik weet alleen dat ze toen nog niet klaar was om te trouwen Lindsay Davenport

Waarna Kournikova’s befaamde ‘liefdesdriehoek’ belicht wordt. Die bereikte zijn hoogtepunt eind maart 2000, tijdens het toernooi in Miami waaraan dat jaar ook tennisawards gekoppeld waren. Een maand voor de start van dat toernooi, zou Kournikova een huwelijksaanzoek van NFL-speler Pavel Bure gekregen hebben. En aanvaard. De Russische ijshockeyster van de Florida Panthers had daarvoor in zijn favoriete restaurant in Miami, ‘The Forge’, een fles champagne van bijna 3.000 euro laten ontkurken. Nieuws dat niet meteen verrassend was: Kournikova, die toen vooral trainde op de IMG Academy van Nick Bollettieri in Bradenton (Florida), woonde samen met Bure op zijn appartement in Miami. De twee werden er geregeld gespot in de zilveren Ferrari van Bure, al cruisend langs South Beach. Tijdens een event voor het goede doel van de Panthers, waar een etentje met Bure verloot werd, stond het bedrag op 6.500 dollar. Tot Kournikova, aanwezig als partner van Bure, zich in de debatten mengde en de prijs plotsklaps liet verdubbelen.

Maar de Rus bij wie het angstzweet uitbrak, toen hij het nieuws van Kournikova’s verloving hoorde, was Sergei Federov. Ook top in ijshockey en ster van de Detroit Red Wings. Al sinds haar zestiende werd A.K. gelinkt aan Federov, toen ze de viering bijwoonde, toen de Red Wings de Stanley Cup in 1997 wonnen. Je zou voor minder even bleek wegtrekken: Federov had voor 1,5 miljoen euro een penthouse van 150 vierkante meter in Miami gekocht. Waarvan hij de akte voor een symbolische 100 dollar aan Kournikova had geschonken.

Federov besloot meteen uitleg te gaan vragen: hij trok begin maart naar Arizona, waar Kournikova het toernooi van Scottsdale speelde. Hij trok er de spelersruimte in, gewapend met 240 rozen. Het is Lindsay Davenport die getuigt. “Iedereen wist natuurlijk van die verloving en groot was dan ook mijn verbazing toen ik daar plots Federov met die rozen zag. Dat was eigenlijk heel grappig. Ik denk niet dat Anna toen goed wist wat ze wou, laat staan dat ze besefte hoe hard ze met die mannen hun gevoelens speelde. Ik weet alleen dat ze toen nog niet klaar was om te trouwen.”

Federov kreeg zijn zin en Kournikova zou niet trouwen met Bure. Drie weken later, op het toernooi in Miami, zat niet Bure maar Federov in de box van Anna K. Maar op een ‘player’s party’ van de Miami Open, waar er ook wat tennisawards werden uitgereikt, liet Kournikova zich dan weer vrolijk vergezellen door Nicholas Lapentti, een Ecuadoriaanse tennisspeler met wie ze een knipperlichtrelatie had. In een bijzonder weinig verhullende outfit. Gespot achter Kournikova op de foto hieronder: Xavier Malisse.

Maar Wertheim heeft zijn eigen opinie rond Kournikova’s liefdesdriehoek. Volgens de Amerikaanse journalist van ‘Sports Illustrated’ was dat louter een publiciteitsstunt van de Russische. Om de aandacht af te leiden van haar slappe resultaten. Of hoe Bure vooral gebruikt werd. Kournikova zelf heeft nooit willen reageren op die relaties. Toen haar enkele maanden later, in juni van dat jaar, de vraag gesteld werd op een evenement waar ze een lingeriemerk promootte, gaf ze de volgende en snel beruchte quote: “Let’s talk about bras” (“Laat het ons over de bh’s hebben”).

Nog geen jaar later, in 2001, figureerde Kournikova in de muziekclip van ‘Escape’, nummer van Enrique Iglesias. Liefde op het eerste gezicht. In december 2017 zette Kournikova de tweeling Lucy en Nicholas op de wereld, waarna haar moederinstict het overnam. “Geweldig om te zien wat voor fantastische mama Anna is”, aldus de Spaanse zanger vorig jaar.

Lucy en Nicholas, de tweeling van Kournikova en Iglesias: