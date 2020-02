De langverwachte comeback nadert: Clijsters mept eerste ballen in Dubai Redactie

10u22 194 Tennis Kim Clijsters is aangekomen in Dubai. Onze landgenote maakt op het WTA-toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten haar comeback op het hoogste niveau. Wij waren er bij om haar uit te zwaaien op Zaventem - “Voorlopig heb ik nog geen stress” - en bij haar aankomst in Dubai, waar ze intussen een eerste training achter de rug heeft.

Clijsters begint veertien dagen vroeger dan gepland aan haar comeback. Volgende week maandag start ze met een wildcard aan het WTA-toernooi van Dubai, waar ze toppers als Halep, Andreescu of Kenin kan treffen in de eerste ronde. De basis voor haar beslissing legde ze tijdens een trainingspartijtje met Xavier Malisse in de Fed Cup in Kortrijk.

Niet in Monterrey (2 maart) dus, maar wel op de Dubai Duty Free Tennis Championships in de Verenigde Arabische Emiraten begint Kim Clijsters (36) aan het derde deel van haar tennisbestaan. 2.721 dagen na haar laatste profwedstrijd - een tweede ronde op de US Open 2012 tegen Laura Robson - begint de mama van drie aan de grootste uitdaging van haar carrière.

Als wildcard zal Clijsters quasi zeker een klepper tegenkomen. Het Premier-toernooi, met een prijzenpot van ongeveer 2,5 miljoen euro, is supersterk bezet, met liefst 12 speelsters uit de top 20. Simona Halep (WTA 2), Karolina Pliskova (WTA 3), Elina Svitolina (WTA 4) en Belinda Bencic (WTA 5) zijn de topreekshoofden maar ook US Open-winnares Bianca Andreescu (WTA 6), Australian Open-winnares Sofia Kenin (WTA 7) en Elise Mertens (WTA 19) zijn er van de partij.

Door het laattijdig annuleren van het WTA-toernooi van Boedapest - vorig jaar gewonnen door Alison Van Uytvanck - wegens financiële problemen mochten meisjes die eigenlijk in Hongarije zouden meedoen zich inschrijven voor de kwalificaties van Dubai. Van Uytvanck, Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure deden dat, waardoor Clijsters, die vandaag al richting Midden-Oosten trok, haar Fed Cup-gevoel van de voorbije week nog even kan doortrekken.

