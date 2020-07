De lange weg terug voor Dimitrov na coronabesmetting: "Hopelijk kan ik helemaal herstellen” FDW

28 juli 2020

07u25 1 Tennis Grigor Dimitrov (ATP 19) was de ‘patient zero’ van het tennismilieu. Op 21 juni testte de 28-jarige Bulgaar positief op corona. Sinds zondag staat hij opnieuw op een tennisbaan, maar vlot gaat dat nog niet.

“Een maand ben ik thuis moeten blijven”, getuigde Grigor Dimitrov zondagavond in Nice op de Ultimate Tennis Showdown over zijn ervaringen met het coronavirus opgelopen op de Adria Tour van Novak Djokovic. “Ik kon niet goed ademen, ik was heel moe. Had geen smaak- of reukzin meer. Alle symptomen dus. Helemaal geen lachertje. Twintig dagen thuis blijven, is bovendien niet min. Het komt ook allemaal heel langzaam opzetten. Net nadat ik positief getest had, voelde ik me eerder goed. Maar ik ben langzaam aan beginnen verzwakken en me vermoeid gaan voelen. De mensen moeten weten dat het iedereen kan overkomen. Maar ik ben blij dat ik vandaag weer op de baan kan staan, al blijf ik nog ver af van mijn beste niveau.”

Van een leien dakje verliep de revalidatie dan ook niet. “Het is hard, heel hard”, zuchtte Dimitrov. “In welke conditie je lichaam ervoor ook was, dat doet er immers helemaal niet toe. Het virus stelt zich geen vragen. Ik verloor drie kilo. Ik was ko. Ik heb veel van mijn fysieke capaciteiten verloren. De weg terug is zwaar. Ik probeer elke dag het beste van mezelf te geven, ondanks de vermoeidheid.

De ene dag voel ik me immers goed en kan ik lange trainingsuren maken, de volgende dag ben ik ineens stikkapot en moet ik gaan liggen. Ik moet dus duidelijk door dat proces. Hopelijk kan ik helemaal herstellen.”

3 kilo terugwinnen

Over 25 dagen zou de voormalige nummer drie van de wereld alweer klaar moeten zijn voor de herneming van het ATP-circuit, op het toernooi van Cincinnati gespeeld in New York. “Mentaal zie ik geen problemen”, zei Dimitrov. “Maar voor mij is er het fysieke aspect. Drie kilo terugwinnen in drie weken tijd, om dan op de US Open naar drie winnende sets te spelen... dat lijkt me eerder ambitieus op dit moment.”

