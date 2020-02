De ‘Kimback’ is vervroegd: Clijsters maakt volgende week in Dubai al haar rentree Filip Dewulf

09 februari 2020

09u00 88 Tennis Die comeback is nu echt wel nakend. Kim Clijsters speelt volgende week maandag haar eerste wedstrijd sinds 29 augustus 2012 op het WTA-tornooi van Dubai. De 36-jarige Breese voelt zich klaar om de strijd aan te gaan met de wereldtop op de Dubai Duty Free Tennis Championships.

Voor Kim Clijsters was de afgelopen week in het midden van de Fed Cup-ploeg in Kortrijk een echte test. Niet alleen kon ze het dagelijkse tennisritme opdrijven maar ze kon ook trainen met de Belgische toppers en tegelijk opnieuw proeven van de competitiesfeer. Terwijl in het begin van de week het spelen van punten nog wat moeizaam verliep – die knieblessure opgelopen begin november zorgde toch voor een extra belasting op de beweeglijkheid – werd er de laatste dagen flink wat progressie geboekt. In zoverre dat alle leden van het team – coach Fred Hemmes, ostheopaat Sam Verslegers en Clijsters zelf – het licht op groen zetten om haar terugkeer te vervroegen.

Origineel was haar comeback voor het WTA-tornooi van Monterrey (2 maart) voorzien maar nu neemt de viervoudige grandslamwinnares woensdag al het vliegtuig richting Midden-Oosten, waar ze normaliter maandag debuteert op het Premier-tornooi waar een prijzenpot van 2,5 miljoen euro verdeeld wordt. Clijsters gaat er dankzij een wildcard aan de slag.

I’m accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings ... Thanks to all my fans for their encouragement these past weeks. See you in Dubai! pic.twitter.com/XOwIeEujyk Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link

Clijsters kiest met haar trip naar de Verenigde Arabische Emiraten niet voor de gemakkelijkste weg. Het tornooi is supersterk bezet met maar liefst twaalf speelsters uit de top 20. De kans dat ze reeds in haar eerste partij op een tegenstander van zwaar kaliber zal stuiten is dus redelijk groot. Simona Halep, Bianca Andreescu, Karolina Pliskova en Belinda Bencic zijn de topreekshoofden. Maar even goed kan Clijsters op Elise Mertens botsen of Australian Open-winnares Sofia Kenin treffen. Met die laatste circuleerden er de afgelopen weken schattige foto’s van hun ontmoeting vijftien jaar geleden in Miami. In Dubai gaan ze hun onderonsje alvast herhalen met een partijtje beachtennis op zaterdag.

Maar laat er geen twijfel over bestaan dat Clijsters aan haar eerste tornooi sinds de U.S.Open meer dan zeven jaar geleden begint met veel goesting en ernstige betrachtingen. Zelfs al mocht haar entree niet direct succesvol verlopen gaat ze nog enkele dagen in Dubai blijven om in de buitenlucht en met goede sparringpartners te kunnen werken. Daarna volgen nog sowieso de tornooien van Monterrey, Indian Wells en Charleston. De bedoeling is dat het ex-nummer een van de wereld tegen de zomer op volle kracht zou moeten zijn. Tenzij Kim Clijsters ons allemaal nog één keer flink verrast natuurlijk.