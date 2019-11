De ‘Kimback’ is uitgesteld: Clijsters loopt tijdens padel knieblessure op en mist Australian Open Redactie

04 november 2019

16u20 14 Tennis De comeback van Kim Clijsters (36) is nog niet voor morgen. Ze heeft tijdens een partijtje padel een scheurtje in de mediale band van de knie opgelopen en zal zes tot acht weken in de lappenmand liggen.

Op 12 september kondigde onze landgenote bijzonder verrassend haar rentree in het tennis aan. Verwacht werd dat die voor januari 2020 zou zijn, op de Australische tour. Maar vandaag laat Clijsters weten dat ze kampt met knieproblemen en januari te vroeg komt. Opmerkelijk: die blessure liep ze op tijdens een wedstrijdje padel, een combinatie van tennis en squash.

Sowieso geen Australian Open dus. Daar kon ze dankzij een wildcard aan deelnemen. “Ik laat momenteel de blessure aan mijn knie behandelen en moet revalideren”, schrijft Clijsters op Twitter. Volgens onze informatie kost haar dat tot acht weken. “Een tegenslag, maar ik blijf vastberaden om terug te keren naar de sport waarvan ik hou. Ik stel alle steunbetuigingen erg hard op prijs.”

Bij de aankondiging van haar terugkeer, legde Clijsters er de nadruk op dat haar planning “erg flexibel” is en dat dit een van de redenen was waarom ze effectief de ‘Kimback’ maakte. “Het feit dat ik geen verplicht aantal of bepaalde toernooien moet spelen, heeft mijn beslissing makkelijker gemaakt”, zei ze toen. Als gewezen nummer één van de wereld, komt ze in aanmerking voor een ongelimiteerd aantal wildcards voor WTA-toernooien. Om terug op de ranking te komen, moet ze drie toernooien spelen of minimum 10 rankingpunten verdienen. Clijsters won 41 WTA-titels en stond 20 weken lang op de nummer één tijdens haar twee vorige periodes in het tennis. In 2009 maakte ze na twee jaar een eerste comeback en die bleek een schot in de roos. Ze won nog drie van haar vier grandslamtitels. Eind 2012 zegde ze het circuit opnieuw vaarwel.

Herbekijk hieronder de comeback-video van Kim Clijsters:

De Limburgse hoopte in januari haar terugkeer te kunnen vieren tijdens de toernooien in Australië. Sinds begin dit jaar was ze opnieuw aan het trainen. Nadat ze bepaalde fysieke doelstellingen bereikte, met onder meer een geslaagde test in mei op het gras van Wimbledon, besloot ze nog een laatste hoofdstuk aan haar carrière te breien.