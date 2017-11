De hoogdag van Goffin in 15 geweldige beelden Goffin klopt Federer en speelt finale van de Masters Dimitri Eeckhaut

17u20 0 REUTERS Ongeloof op het gezicht van David Goffin. Tennis David Goffin (ATP 8) heeft zich geplaatst voor de finale van de ATP World Tour Finals. In de halve finales zorgde onze landgenoot in de Britse hoofdstad Londen voor een stunt van formaat door de Zwitser Roger Federer (ATP 2) in drie sets uit het toernooi te kegelen: 2-6, 6-3 en 6-4 na 1 uur en 46 minuten.

Voor de 26-jarige Luikenaar was het de eerste zege in zeven duels tegen de Zwitser, zesvoudig winnaar van de ATP World Tour Finals en het idool van de jonge Goffin. Het was de veertiende keer dat Federer zich op de seizoensfinale bij de laatste vier schaarde. Zes keer won hij het toernooi en vier keer was hij runner-up. Ter vergelijking, Goffin is de eerste Belg die een Masters bij de mannen speelt.

Voor Goffin, die zijn eerste 'volledige' World Tour Finals afwerkt (vorig jaar verving hij in de slotwedstrijd de geblesseerde Gaël Monfils, red), krijgt het toernooi zo nog een vervolg. In de finale neemt hij het zondag op tegen de winnaar van het duel tussen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 6), de poulewinnaar in de groep Pete Sampras, de groep van Goffin, en de Amerikaan Jack Sock (ATP 9).

