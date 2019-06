De Greef strandt in eerste kwalificatieronde Wimbledon, Bemelmans wint wel Redactie

24 juni 2019

16u54

Bron: Belga 0

Bemelmans naar tweede kwalificatieronde Wimbledon

Ruben Bemelmans (ATP-171) heeft zich in Londen voor de tweede kwalificatieronde van Wimbledon geplaatst. De 31-jarige Limburger versloeg de Zweed Elias Ymer (ATP-120) met 6-3, 6-7 (4/7) en 6-4. De Australiër Akira Santillan (ATP-215), die de Oostenrijker Jurij Rodionov (ATP-270) met 6-3 en 6-1 uitschakelde, is zijn volgende tegenstander.

Ashleigh Barty en Julia Görges geven forfait voor Eastbourne

Kersvers nummer 1 op de WTA-ranking Ashleigh Barty geeft geblesseerd forfait voor het WTA-grastoernooi in het Engelse Eastbourne (684.080 euro). Dat heeft de Austalische aangekondigd, daags nadat ze het toernooi in Birmingham won. Ook Julia Görges (WTA 18), vorig jaar halvefinaliste op Wimbledon en verliezend finaliste in Birmingham, is er niet bij in Eastbourne. De 30-jarige Duitse sukkelt met een maag-darminfectie.

“Het gaat om een stressfractuur aan mijn rechterarm waarmee ik moet omgaan sinds mijn 16e. Wanneer de belasting hoog is, moet ik hier op letten”, verklaarde de 23-jarige Barty. “Ik denk dat er geen probleem is voor Wimbledon. We moeten het alleen correct behandelen in de drie à vier komende dagen, zodat ik volgende week fit ben.” Na haar titel op Roland Garros en haar eindzege op het gras in Birmingham behoort Barty tot de favorieten op Wimbledon (1-14 juli).

Steve Darcis sneuvelt in eerste ronde ATP Antalya

Steve Darcis (ATP 230) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Turkse Antalya (gras/445.690 euro). De 35-jarige Darcis verloor met 6-3 en 6-2 van de Amerikaan Bradley Kahn (ATP 89). Ze stonden voor het eerst tegenover elkaar.

Darcis knokte zich via de kwalificaties tot op de hoofdtabel in Antalya.

Arthur De Greef strandt in eerste kwalificatieronde Wimbledon

Arthur De Greef (ATP 212) is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties op Wimbledon. De Greef verloor op het heilige gras van de All England Club in twee sets met 6-2 en 6-3 van de Amerikaan Marcos Giron (ATP 158).

Kimmer Coppejans (ATP 146) en Ruben Bemelmans (ATP 171) komen later op de dag in actie in de eerste kwalificatieronde van het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Coppejans speelt tegen de Rus Evgeny Karlovskiy (ATP 217). Bemelmans kijkt de Zweed Elias Ymer (ATP 120) in de ogen.

David Goffin (ATP 23) staat rechtstreeks op de hoofdtabel.

Barty nieuwe nummer één

Ashleigh Barty lost Naomi Osaka af bovenaan de nieuwe WTA-ranking. Status quo voor de Belgische tennisvrouwen.

De 23-jarige Barty verzekerde zich van de koppositie door het WTA-grastoernooi in Birmingham aan haar palmares toe te voegen. In de finale haalde ze het met 6-3 en 7-5 van de Duitse Julia Görges. De Australische, die tot de favorieten behoort voor Wimbledon (1-14 juli), won eerder dit seizoen ook Roland Garros en het toernooi in Miami. Ze is de 27ste speelster die de WTA-ranking aanvoert sinds die in 1975 werd ingevoerd. Slechts één Australische, Evonne Goolagong Cawley (twee weken in 1976), ging haar vooraf. Naomi Osaka voerde de ranglijst aan sinds 28 januari.

De Tsjechische Karolina Pliskova blijft het nummer drie. De Nederlandse Kiki Bertens staat op de vierde plaats. De Duitse Angelique Kerber, titelverdedigster op Wimbledon, doet haasje-over met de Tsjechische Petra Kvitova en is nu vijfde. Elise Mertens, die in Mallorca strandde in de kwartfinales, blijft het nummer 21 van de wereld. Alison Van Uytvanck behoudt de 57ste stek. Kirsten Flipkens, de derde Belgische in de top 100, moet één plaats prijsgeven en is nu 81ste. Lager in het klassement is Ysaline Bonaventure 115de (+3), Greet Minnen 129de (-1) en Yanina Wickmayer 148de (+7).

Goffin van 33 naar 23

Bij de mannen boekt David Goffin tien plaatsen winst op de nieuwe ATP-ranking. Daags na de finale op het ATP-toernooi in het Duitse Halle is de Luikenaar terug te vinden op de 23ste plaats. In de eindstrijd ging hij met 7-6 (7/2) en 6-1 onderuit tegen Roger Federer, die het nummer drie van de wereld blijft. Novak Djokovic voert nog steeds de stand aan, voor Rafael Nadal.

Na Roland Garros tuimelde Goffin sinds lang uit de top 30. De grootste sprong in de ranglijst is niet voor Goffin, maar voor Feliciano Lopez gaat 60 plaatsen vooruit op de ranglijst na zijn eindzege op het toernooi in Queen’s. Hij is nu 53ste. Wat verderop is er winst voor finalist op het Challengertoernooi in Blois Kimmer Coppejans (146ste, +19), Ruben Bemelmans (171ste, +4) en Steve Darcis (230ste, +5). Arthur De Greef moet 29 plaatsen inleveren en is 212de.

Baghdatis kondigt tennispensioen aan

De Cypriotische tennisser Marcos Baghdatis heeft zijn afscheid van de sport aangekondigd. Hij zal op Wimbledon zijn laatste toernooi spelen. De organisatie van het Londense grastoernooi gunde de 34-jarige Baghdatis een wildcard.

De Cyprioot beleefde lang geleden al zijn hoogtepunt met het bereiken van de finale van de Australian Open in 2006. Roger Federer was toen zijn meerdere. Baghdatis maakte in die periode ook deel uit van de top tien op de wereldranglijst.

Blessures lopen als een rode draad door zijn carrière. De afgelopen twee jaar werkte zijn lichaam niet mee en moest hij zich vaak afmelden voor een toernooi. “De beperkingen van mijn lichaam hebben ervoor gezorgd dat ik de afgelopen jaren niet op het niveau heb kunnen spelen dat ik van mezelf verwachtte”, schrijft Baghdatis in een verklaring op zijn website. Hij won in zijn loopbaan vier ATP-toernooien.