De Greef en Coppejans weigeren selectie, Davis Cup-kapitein Van Herck boos: "Dit zal niet zonder gevolgen blijven"

23 januari 2018

18u16

Bron: Belga 0 Tennis België neemt het in de eerste ronde van de Davis Cup op tegen Hongarije, van 2 tot 4 februari in Luik. David Goffin (ATP 7), Ruben Bemelmans (ATP 117) en Joris De Loore (ATP 314) zijn de verwachte namen in de selectie. Nieuwkomer Julien Cagnina (ATP 264) is de verrassing. De geblesseerde Steve Darcis (ATP 88) moest zoals verwacht verstek geven. Waar niet op gerekend werd, is de weigering van Arthur De Greef (ATP 189) en Kimmer Coppejans (ATP 277). Zij besloten om hun selectie niet te aanvaarden, en dat schiet in het verkeerde keelgat bij kapitein Johan Van Herck: "Een selectie weigeren doe je niet. Dit zal niet zonder gevolgen blijven."

"Deze selectie was niet eenvoudig", bekent Van Herck. "Steve Darcis is geblesseerd, terwijl Kimmer Coppejans en Arthur De Greef hun selectie weigerden. Ze brachten daarvoor verscheidene redenen aan. Ik heb lang gepraat met Kimmer in Turkije. Hij denkt dat het momenteel beter is voor hem om toernooien te spelen dan om aan de Davis Cup deel te nemen. Arthur noemde persoonlijke redenen. Het is dus niet aan mij om daarover te praten. Het is wel een grote teleurstelling voor mij. Je weigert geen selectie voor de Davis Cup. Dit zal niet zonder gevolgen blijven. Ik heb akte genomen van hun beslissing, maar ze zullen de gevolgen moeten dragen. We zullen in samenspraak met de federatie zien hoe dit zal evolueren."

Cagnina

Door de vele afwezigen krijgt Julien Cagnina speelkansen. Het is de eerste selectie voor de 23-jarige Luikenaar. "Hij heeft een goed seizoen gespeeld, vooral op gravel, en bereikte de top 250 van de ATP-ranglijst. Het is een goed moment om hem in de ploeg te zetten", aldus Van Herck.

De Belgische nummer één, David Goffin, tekent wel present. Hij werd in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld. "Hij is heel gemotiveerd teruggekomen en is klaar om de trainingen te hervatten. David heeft genoeg veerkracht om die klap op te vangen", aldus de kapitein.

De twee andere spelers in de selectie, Bemelmans en De Loore, vormen al enkele matchen een dubbelpaar. In afwezigheid van Darcis zal Bemelmans ook in het enkelspel moeten aantreden. "We hebben met Ruben en Joris een dubbelpaar gevonden dat goed draait. Voor het enkelspel zullen we nog zien, alles is mogelijk, iedereen kan drie matchen spelen. De keuze hangt ook af van de match op vrijdag."

België treedt als favoriet aan tegen Hongarije, met sterspeler Marton Fucsovics (ATP 80) in de rangen, die in de achtste finales in Melbourne Park het onderspit moest delven tegen de Zwitser Roger Federer (ATP 2). "Een match in de Davis Cup is altijd complex", waarschuwt Van Herck. "Het zal hoe dan ook moeilijk zijn, zelfs met Steve erbij zou dat het geval geweest zijn. Maar we hebben alle troeven in eigen handen. We hebben de nodige ervaring in huis om door te gaan."