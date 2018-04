De goudeerlijke biecht van tennisprof: "Ik ben een gesel geweest voor mijn vriendin. Het slechtst mogelijke lief" TLB

28 april 2018

14u29 0 Tennis Ophef in de tenniswereld eind juni vorig jaar. De Brit Daniel Evans kwam plots zelf met het nieuws naar buiten dat hij op in april tijdens een toernooi in Barcelona positief had getest op het gebruik van cocaïne. " Ik heb een fout gemaakt en moet daar nu de gevolgen van dragen", stelde Evans toen op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Evans bleef een jaar geschorst aan de kant en doet nu zijn verhaal. "C ocaïne verwoestte mijn leven."

Evans leek begin vorig jaar eindelijk zijn leven én carrière op de rails te hebben. De 27-jarige Brit werd lange tijd als een enorm talent aanzien, maar was tegelijk een enfant terrible dat onder meer wijlen zijn coach Julien Hoferlin grijze haren bezorgde. Sinds eind 2016 zat Evans echter op het juiste spoor en maakte hij deel uit van de top 100 van de wereld. Tot zijn positieve cocaïnetest, dus.

Hij stond een jaar aan de kant, speelde zijn goede plaats op de wereldranglijst kwijt en moet nu vanuit de diepste krochten van het tennis terugknokken. Evans, momenteel actief in Glasgow, kwam uitgebreid terug op zijn cocaïnegebruik en het feit dat de drug zijn leven bijna verwoestte.

"De gevolgen die cocaïne kan hebben, zijn gruwelijk. Niet enkel voor sporters, maar voor iedereen die verslaafd is. De drug kan je leven verwoesten en dat was bij mij eigenlijk ook het geval", aldus Evans. "Cocaïne gebruiken is het ergste dat ik in mijn leven gedaan heb. Ik heb veel mensen teleurgesteld en de drug zorgde ook voor extra druk tijdens mijn tennismatchen. Gelukkig heb ik nooit het stadium bereikt waarin in zo verslaafd was dat ik me professioneel moest laten helpen, maar ik heb hoe dan ook mijn lesje geleerd."

Vriendin teleurgesteld

Evans maakte er nooit een geheim van dat hij - ondanks zijn statuut als proftennisser - graag en geregeld een stapje in de wereld zet. Maar wanneer hij precies de cocaïne gebruikte die tot de positieve test leidde in Barcelona, wil hij niet vertellen. Volgens verschillende Britse media zou hij het gedaan hebben op de dag dat de moeder van een goede vriend begraven werd.

Evans, die voor zijn positieve test ook steevast deel uitmaakte van het Davis Cup-team van zijn land, vindt het een jaar na datum vooral erg dat hij zijn naasten teleurgesteld heeft. "Het was beschamend voor mijn vriendin (Aleah, red.) en haar ouders, die willen toch niet dat hun dochter omgaat met iemand die drugs gebruikt? En dan waren er natuurlijk ook mijn moeder en zus. Ook hen heb ik teleurgesteld."

"Slechtst mogelijke lief"

Evans kwam ook terug op zijn schorsing zelf. "Het eerste deel was niet zo zwaar. Ik moest me niet afbeulen in de fitness of ander werk doen. Dat viel wel mee, maar op een bepaald moment slaat de verveling dan wel toe. Op zo'n moment is het moeilijk om vooruit te kijken. Ik ben tijdens die periode een gesel geweest voor mijn vriendin, het slechtst mogelijke lief. Ik wens niemand toe wat ik heb moeten meemaken, al besef ik ook wel dat mijn schorsing mijn eigen fout was. Of ik ooit weer mijn oude tennisniveau zal kunnen halen, weet ik niet. Maar zeker is wel dat ik lessen getrokken heb uit mijn fouten."