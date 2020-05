De goesting is niet geminderd: Kim Clijsters is uit quarantaine en thuis in trainingsmodus

Filip Dewulf

02 mei 2020

08u54 0 tennis Hoe zou het nog met de ‘Kimback’ zijn? Door de corona-uitbraak abrupt gestopt begin maart na amper twee toernooien. Wel, Kim Clijsters is na een lang verblijf in Amerika terug in België en begint maandag, na de ­verplichte zelfisolatie van veertien ­dagen, opnieuw te trainen. Met de ­focus op 13 juli, wanneer de officiële herstart van het tennisseizoen nog steeds gepland staat.

Even terug naar 8 maart. Kim ­Clijsters (36) levert een veelbelovende en uitstekende training af tegen Kiki Bertens in het Californische Indian Wells. Een stap vooruit, lijkt het, in haar comeback die van start is gegaan met twee degelijke tot goede matchen (tegen Muguruza en Konta) in evenveel toernooien (Dubai en Monterrey). Op 9 maart wordt de BNP Paribas Open evenwel gecanceld omwille van een coronageval in de regio, het begin van de ­opschorting van het tennis­seizoen waarvan het einde nog niet in zicht is.

Clijsters kiest er op dat moment voor om met zoontjes Jack en ­Blake naar haar huis in New ­Jersey te verkassen, dicht bij haar schoonfamilie, om daar de komst van echtgenoot Brian Lynch en dochter Jada af te wachten. Ze ­onderhoudt er haar conditie en verblijft er totdat ze verneemt dat de scholen in België mogelijk ­heropenen op 4 mei. Back to Bree dan maar. ­Clijsters en haar gezin gaan daarbij, zoals voorgeschreven, veertien dagen in quaran­taine.

Die zelfisolatie zit er alweer op en dit weekend zit de viervoudige grandslamkampioene dan ook samen met haar vast begeleidingsteam (coach Fred Hemmes, conditietrainer Sam Verslegers) om een trainingsprogramma op te stellen voor de volgende perio­de, waarbij ze er voor het gemak van uitgaan dat het seizoen wel degelijk zal hernemen op de vooropgestelde datum, 13 juli.

Te midden van alle onzekerheid omtrent het virus, reizen, maatregelen en massa-evenementen lijkt dat echter utopisch en wordt er eerder gedacht aan ten vroegste 4 augustus en de Amerikaanse hardcourttournee als startpunt. Een beslissing daaromtrent zou wel niet voor begin juni verwacht moeten worden.

Lockdown met 3 kids

Voor Clijsters, over een dikke maand 37, lijkt het zo midden in haar comebackplannen niet simpel om de focus te bewaren op iets dat misschien gaat gebeuren.

“Je jaagt een droom na, je traint hard en haalt toch een bepaald ­niveau”, maakt Wim Fissette, de ex-coach van Clijsters, even de ­oefening. “En opeens moet je dan weer zoveel maanden aan de kant. Hoe gaat die motivatie ­evolueren? Zeker in een lockdown met drie kinderen lijkt het me geen sinecure om het vol te houden om elke dag te blijven trainen. Langs de andere kant is Kim natuurlijk wel een compe­titiebeest dat niet traint om te trainen, maar om matchen te kunnen spelen. Zij heeft niet veel nodig om in vorm te geraken. Bovendien heeft ze in februari kunnen zien waaraan ze nog moest werken en kan deze periode gebruikt worden om die zaken bij te schaven.”

Klein risico nemen?

In de entourage van Clijsters is te horen dat de goesting in die ­terugkeer zeker niet geminderd is, integendeel. De vraag blijft ­natuurlijk wel waar die rentree zal plaatsvinden. Stel u even voor dat er in oktober getennist kan worden in Azië, een belangrijke (financiële) markt voor de WTA en een deel van de wereld dat de corona­crisis als eerste onder controle lijkt te krijgen, maar tevens aan de oorsprong ligt van de ­pandemie. “Kim is iemand die ­gezondheid altijd op één heeft ­gezet”, weet Fissette. “De vraag is of ze effectief een klein risico gaat nemen om opnieuw de wereld rond te reizen. Natuurlijk heeft ze nog altijd die ambitie en die droom, maar hoe ver wil ze daarvoor gaan?”

De (nabije) toekomst zal het ­hopelijk uitwijzen.

Lees ook: Geen sport, en dus bloedt het hart van onze analisten: “Geef ons iets om naar uit te kijken” (+)

Lees ook: Kim Clijsters waagt zich samen met partner aan pittige uitdaging van Andy Murray

Lees ook: Ziekenhuis Sint-Truiden krijgt attentie van Kim Clijsters: “We houden ons sterk en fit dankzij de vitamientjes van Kim”

Lees ook: Clijsters, met gezin in New Jersey, blijft gemotiveerd: “Ik doe alles om straks weer te kunnen spelen”