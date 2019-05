De ene tennismama is de andere niet: Azarenka voelt zich als moeder beter dan ooit, terwijl Serena op de sukkel blijft TV

21 mei 2019

10u29

Bron: BBC 0 Tennis Een onverwachte zwangerschap maakte in 2016 geen deel uit van Victoria Azarenka haar plannen. Ze stond op dat moment op de zesde plaats in de wereld (WTA 6) en won eerder dat jaar Brisbane International, de Indian Wells en de Miami Open, wat haar 20ste WTA-titel werd. Maar Azarenka moest door de komst van de baby haar tot dan knappe seizoen vroegtijdig stoppen. “Dat was niet gemakkelijk, ik was bang voor wat er komen zou.”

De Wit-Russissche (30) vertelde aan BBC hoe haar zwangerschap eigenlijk aankwam als een klap en zeer onverwacht was. Haar grootste schrik was dat ze niet meer in staat zou zijn geweest om een tennisveld op te stappen. “Ik dacht eerst dat ik afgeschreven zou zijn en niet meer zou kunnen meedraaien op het hoogste niveau. Maar ik werd vastberaden om terug te keren en prikte een datum voor een comeback.”

“Leo voelde aan als een zege, maar ik wilde mijn eigen dromen en mijn eigen carrière (nog) niet opgeven” zei de voormalige nummer één van de wereld. “Het was niet gemakkelijk om vroegtijdig te stoppen, want ik dacht echt dat ik nooit meer zou tennissen. Op die manier leek het al een vroegtijdig afscheid, wat zeer moeilijk voor me was. Ik was niet klaar om te bevallen en wachtte bang af wat er komen zou.” Azarenka bracht Leo in december 2016 ter wereld en keerde terug in juni om dan een week later de vierde ronde van Wimbledon te bereiken. Pas na de geboorte van haar zoon voelde Azarenka zich terug beter. “Ik voelde me lichamelijk veel sterker en mijn lichaam verkeerde in een betere vorm. Ik had eindelijk het gevoel een volwassen, vrouwelijk lichaam te hebben.”

Maar Azarenka is niet de enige moeder die op een tennisveld heeft gestaan en haar oude niveau terugvond. Onder andere Kim Clijsters en Serena Williams gingen haar voor. Daarom zijn er tegenwoordig meerdere regels omtrent moeders in de sport. Zo moeten speelsters binnen de drie jaar na de geboorte terugkeren en krijgen ze een vaste rankingnummer voor acht toernooien in dat jaar. Vanaf dit seizoen kunnen spelers die terugkomen van een bevalling of blessure hun vorige ranglijst gebruiken om twaalf toernooien mee te spelen over een periode van drie jaar. Ze krijgen ook geen geplaatste speler tegenover zich in de openingsronde van een toernooi.

Evonne Goolagong Cawley

Goolagong wist tijdens de US Open-finale in 1976 dat ze zwanger was en speelde nadien niet meer tot de late zomer van 1997. Haar terugkeer startte vloeiend en succesvol. De Australische won tien toernooien, waaronder de Australian Open in een reeks van vijf opeenvolgende toernooiwinsten. Daarbovenop bereikte ze tweemaal de finale van andere toernooien. Zo vlot het ging, bracht een enkelblessure roet in het eten, want Cawley moest bijna een jaar aan de kant blijven tot maart 1979. Nadien slaagde ze er in om nog eens vier toernooien te winnen en het jaar als vierde van de wereld te eindigen. In 1980 moest ze gedwongen opgeven na een rugblessure ten gevolge van haar tweede zwangerschap, terwijl ze wel zwanger de Australian Open speelde. Daar bleek Cawley nadien ook geen last meer van te ondervinden, want ze kon nog Wimbeldon in 1980 op haar naam schrijven.

Kim Clijsters

Een paar maanden nadat Clijsters met pensioen was gegaan, trouwde ze met basketballer Brian Lynch en kreeg ze begin 2008 een dochter, Jada. Maar het bleef kriebelen bij de Limburgse, waardoor ze in 2009 terugkeerde in het tennis. In de Canadian Open in Cincinnati versloeg Clijsters meteen drie top- 20 speelsters, waaronder Svetlana Kuznetsova (toen 6de) en Victoria Azarenka (toen 9de). Nummer 1 van de wereld Dinara Safina bleek te sterk in de kwartfinale. In de US Open was Clijsters op-en-top en misschien beter in vorm dan voor haar comeback. Ze haalde de finale door onderweg onder andere de zussen Williams uit te schakelen. Caroline Wozniacki (toen 8ste) werd in de finale opzij gezet, waardoor ze de eerste moeder werd die een Grand Slamtitel won sinds Evonne Cawley in 1980. Een jaar nadien verlengde ze die titel trouwens.

Patty Schnyder

Bij een gebrek aan motivatie vond Schnyder het welletjes geweest en zette ze een punt achter haar carrière in 2011. Maar na de geboorte van haar dochter eind 2014 gaf de Zwitserse aan terug in vorm te willen geraken, waardoor ze midden 2015 terugkeerde. De ITF in Praag was haar eerste toernooiwinst als moeder én ze lukte de finale van ITF Bangkok, waar ze de verloor van Kaia Kanepi. In 2017 kon Scnhyder nog twee ITF-toernooien (Périgueux en Horb) op haar naam schrijven, waardoor ze in de WTA top-200 belandde. Ze bleef tennissen tot haar 40ste en maakte er uiteindelijk pas op 20 november vorig jaar een definitief eind aan.

Serena Williams

Op 19 april 2017 onthulde Serena dat ze twintig weken zwanger was en de rest van het seizoen zou missen. Maar ze bleek dus wel al ongeveer acht tot negen weken zwanger te zijn geweest toen ze de Australian Open won. In interviews sprak ze al over een terugkeer in het tennis na haar zwangerschap. Op 1 september 2017 beviel Williams dan van haar dochter, genaamd Alexis Olympia Ohanian Junior. Enkele maanden later op 30 december verloor Williams haar eerste (oefen)wedstrijd als moeder tegen Jelena Ostapenko. In de nasleep van haar zwangerschap gaf ze op voor de Australian Open, omdat ze zich onvoldoende had kunnen voorbereiden. Na terug vol aan het trainen zijn gegaan bereikte ze de finale van Wimbeldon in 2018, maar verloor deze wel van de Duitse Angelique Kerber. Echte successen kende Serena dan niet meer en ze belandde zelfs in een post-natale depressie. Intussen is Serena nog steeds op zoek naar haar beste vorm, want vorige week moest de Amerikaanse nog verstek geven in de Italian Open. Afwachten wat ze in Roland Garros en Wimbeldon gaat presteren.