De eerste ontmoeting tussen Sharapova en Djokovic die al snel een date werd GVS

09 mei 2020

12u26 0 Tennis Een heerlijke anekdote tussen twee (ex-)tennistoppers. In een Instagram-live van de ATP Tour vertelt Maria Sharapova over haar eerste ontmoeting met Novak Djokovic - nog lang voor beide kanjers de tabellen bestormden. Het begon met een onschuldige dubbelmatch, enkele uren later zaten ze samen op restaurant. “Ik dacht: wie is die kerel zelfs?”

Sharapova zette eind februari een punt achter haar carrière. Tijd genoeg om in haar kot écht eens aan zichzelf te denken. Met het lezen van spirituele boeken wil ze lichaam en geest opnieuw in balans krijgen. Novak Djokovic - ook iemand die veel aandacht schenkt aan spiritualiteit, mentale gezondheid en zelfheling - luisterde aandacht mee. Maar hét moment van de Instagram-live op de ATP Tour-pagina moest dan nog komen: hun allereerste ontmoeting die uitmondde in een afspraakje.

Ik had op dat moment het gevoel dat ik via een of andere veiling of actie een gezamenlijk etentje aan een supporter had geschonken. En zie ons hier nu zitten Maria Sharapova

“We speelden een exhibitiematch in het dubbelspel”, startte een overenthousiaste Sharapova het relaas van de verrassende anekdote. “Het was in La Quinta, Indian Wells. Ik was jong, jij was jong. Ik denk zelfs niet dat je al een toernooi gewonnen had. We traden aan in een gemengd dubbelspel en jij was één van mijn twee tegenspelers. Toen zei je plots: ‘Als ik win, gaan we straks samen iets eten.’”

"I think you were fanboying." 😂@MariaSharapova recalls an early encounter with @DjokerNole.#tennisathome pic.twitter.com/k3fHr8avEj ATP Tour(@ atptour) link

Sharapova was niet onder de indruk. “Yeah right, dacht ik toen. Wie is deze kerel zelfs? Maar je won. Dus gingen we samen op restaurant. In die Japanse stek daar. Je nam zelfs een oude Kodak uit je zak en vroeg de ober een foto te nemen. Die dag gedroeg je je als een fan. Ik dacht dat je een fanboy was en had op dat moment echt het gevoel dat ik via een of andere veiling of actie een gezamenlijk etentje aan een supporter had geschonken. En zie ons hier nu zitten”, kan de Russische niet geloven.

Djokovic, al die tijd lachend en knikkend, beaamt. “Het is waar wat Maria zegt.” Helaas is het bewijsmateriaal niet meer voorhanden. Even later verloor de Serviër het cameratoestel en meteen ook de foto.

Alcohol

17-voudig grandslamwinnaar Djokovic moest trouwens nog iets opbiechten. Negen jaar geleden stond hij eens dronken op de baan. Nota bene in een David Cup-wedstrijd tegen Zweden. “Ik had net Wimbledon gewonnen - een droom. Ik reisde onmiddellijk door en vervoegde het team. Maar ik had uitdrukkelijk gevraagd om dat weekend geen duel te spelen. Uiteindelijk moest ik op zaterdag opdraven in het dubbelspel, maar ik had die avond voordien dus nog stevig gefeest. (lacht) Ik beken: in die wedstrijd zag ik de bal geen enkele keer scherp.” Djokovic en zijn landgenoot Nenad Zimonjić verloren, maar Servië plaatste zich alsnog voor de halve finale.