De 'clan-Goffin' aan het woord: "David heeft aan de weg getimmerd, stap voor stap"

Tennis David Goffin is klaar voor de Davis Cup-finale komend weekend. Onze 26-jarige landgenoot heeft na zijn knalprestatie in de ATP World Tour Finals nog genoeg 'jus' over om een laatste keer te schitteren in 2017. Ondertussen nam vader Michel de tijd om in Humo terug te blikken op Goffins lange weg naar de top.

Flashback naar Londen vorige zondag. Terwijl de talrijke Bulgaarse fans van Grigor Dimitrov David Goffin telkens uit zijn concentratie proberen te halen, geeft onze landgenoot geen kick. Goffin is in een wereld met flamboyante figuren als Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov en Jo-Wilfried Tsonga een witte raaf.

Ook op vlak van entourage blijft Goffin de bescheidenheid zelve. David steunt op coach Thierry Van Cleemput en laat verder ook een deel van het vooral administratieve werk aan zijn vader, Michel, over. "Samen met zijn trainer, dokter, manager en vriendin vormen we één familie. De clan-Goffin, zeg maar. Als David iemand zijn vertrouwen geeft, doet hij dat helemaal onvoorwaardelijk", vertelt Goffin senior in Humo.

"David is een bescheiden en evenwichtige kerel. Het zijn eigenschappen die de meeste kampioenen kenmerken. "Versla je Federer of Nadal? Dan is dat mooi, maar dan moet je ook bescheiden kunnen blijven. David wil uitblinken met zijn resultaten en niet door domme randzaken."

Volgens vader Goffin heeft David carrière stap voor stap uitgebouwd en uiteraard heeft hij ook het tennis in zijn DNA zitten. "Hij speelde 's avonds uren met zijn broer. De ene als Sampras, de andere als Agassi. Soms kwam er echt geen einde aan. Ik zag bij David vooral de bereidheid om opofferingen te maken."

"Elk seizoen doet hij het een beetje beter. ik ben trots op wat hij heeft gepresteerd. Vergelijk het met bergbeklimmers die de Mount Everest willen bedwingen. Ook zij vertrekken vanuit een 'base camp' om dan stap voor stap hoger te geraken."

