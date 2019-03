De box is een duiventil: Mertens toe aan vijfde coach in een jaar Filip Dewulf

30 maart 2019

13u44 0 Tennis Opmerkelijk. De Australische coach David Taylor, sinds vorige winter in dienst bij Elise Mertens (WTA 14), stopt de samenwerking en gaat verder met zijn landgenote Daria Gavrilova (WTA 54). "Robbe Ceyssens komt opnieuw fulltime bij het team", nam Mertens dan weer haar vriend in dienst.

De voorbije weken was Robbe Ceyssens al aan de slag als coach van Elise Mertens tijdens de toernooien van Indian Wells en Miami, terwijl David Taylor in Australië vertoefde omwille van familiale redenen. Uiteindelijk deed de voormalige begeleider van Martina Hingis, Naomi Osaka, Madison Keys en Jelena Ostapenko blijkbaar meer dan dat. Hij was ook in gesprek met Tennis Australia. Én Daria Gavrilova. De 25-jarige Australische was twee jaar geleden het nummer 20 van de wereld, maar nu een beetje weggezakt door blessures. "Mijn fijnste ervaringen als coach zijn altijd met Australische speelsters geweest", zei Taylor gisteren. "Met Alica (Molik), Sam (Stosur) en als Fed Cupkapitein. Dat waren de leukste momenten."

Opnieuw een koppel

In de entourage van Mertens voelde men de laatste weken al dat Taylor met een zekere drang naar de heimat worstelde. "Ik heb altijd naar opportuniteiten gekeken om terug te komen", aldus Taylor, die ook een functie binnen de Australische federatie gaat opnemen. "Ik denk dat Tennis Australia een erg goede omgeving is voor mij op dit moment. Kijk maar eens hoe goed de mannen en vrouwen het doen. Het zit er al een tijdje aan te komen, maar het is absoluut een goede periode om terug te zijn."

Mertens moest dus voor de vijfde keer in een jaar tijd op zoek naar een nieuwe coach. Met Ceyssens liep het spaak, zowel op tennis- als relationeel vlak, in de lente van vorig jaar. Even werd ingezet op een trainer uit de Kim Clijsters Academy, Rick Vleeshouwers. Die werd op zijn beurt aan de kant gezet voor een korte testperiode met de zelfbewuste Duitser Dieter Kindlmann, maar dat bleek ook niet de juiste man op de juiste plaats. Uiteindelijk werd er in de herfst van vorig jaar beroep gedaan op Taylor. Een coach met een cv en een palmares om u tegen te zeggen die bovendien ook karakterieel mooi in het Limburgse plaatje paste. Met Taylor won Mertens begin februari in Doha haar grootste titel tot nu toe, waarbij ze drie toptienspeelsters versloeg en opnieuw richting top tien opschoof. In Indian Wells en Miami - met toen al Ceyssens in de box, die ondertussen ook opnieuw haar vriendje was geworden - liep het iets stroever in het enkelspel met twee keer een derde ronde. Na ampel beraad - de combinatie coach-vriend is absoluut geen sinecure en liep vorig jaar verkeerd af - werd toch besloten om het opnieuw te proberen. "Ik wens David alle geluk in zijn nieuwe uitdaging", nam Mertens het sportief op. "En ik kijk uit naar de toekomstige successen met Robbe." Niet vergeten dat de 23-jarige Hamontse mét Ceyssens haar opmars op de wereldranglijst startte en tevens in 2018 de halve finale op de Australian Open haalde. Vijf begeleiders in een jaar lijkt veel, maar het WTA-circuit is de laatste tijd een ware duiventil als het op coaches aankomt. Hopelijk kunnen de herenigde tortelduifjes met succes die tendens nu tegengaan.