De Belgische toppers tennissen nog enkele weken in eigen land



Werner Thys

11 juli 2020

12u20 0 Tennis Omdat het nog wachten is op de herstart van het internationale tenniscircuit, doen heel wat van onze tennistoppers momenteel op Belgische sterrentoernooien matchritme op.

Op tennisclub Den Brandt in Wilrijk vallen vandaag Ruben Bemelmans (ATP 215), Michael Geerts (ATP 404), Benjamin D'Hoe (ATP 656) en de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 190) in halve finale te bewonderen. Ook het Leuvense TC Lovanium presenteert straks een opvallende affiche met Christopher Heyman (ATP 387), Zizou Bergs (ATP 521), Clement Geens (ATP 627) en Maxime Pauwels (ATP 977) bij de laatste vier. En ook de komende weken valt er voor de tennisliefhebber in de eigen contreien nog veel te beleven.

In normale omstandigheden zijn de sterrentoernooien vooral het speelveld van Belgische tennissers die afgehaakt zijn op het internationale circuit. Jongens als Yannick Vandenbulcke, Stefan Wauters, Julien Dubail, Romain Barbosa of Seppe Cuypers zwaaiden de laatste jaren de plak. Door de coronacrisis zijn de organisatoren van die sterrentoernooien nu maar wat blij dat ook de huidige toppers op hun evenement matchritme opdoen. “Voor het Belgische tennis is dit echt een opsteker”, zegt Davis Cup- en Fed Cupcoach Johan Van Herck, die mooi volk lokte naar TC Den Brandt. “Er worden interessante matchen afgewerkt, de spelers doen matchritme op, het publiek krijgt toptennis te zien en de federatie is tevreden.” Op eigen club mocht Van Herck trouwens niet op de wedstrijdtabel ontbreken. Bij de 35-plussers staat hij na twee vlotte overwinningen morgen in finale.

Nog op het toernooi van Den Brandt gaf eerste reekshoofd Kimmer Coppejans (ATP 154) toe dat hij nog niet helemaal wedstrijdklaar was. Hij stapte vorige week in het huwelijksbootje en sukkelde nog wat met de enkel. Dat werd in achtste finale door de 18-jarige belofte Alexander Hoogmartens met 0-6, 6-3, 6-4 afgestraft. Met een 49ste plaats op de wereldranglijst bij de junioren is die Hoogmartens ook niet de eerste de beste.

Met Ruben Bemelmans tegen Michael Geerts staat er vandaag in Wilrijk in halve finale een zeer leuke affiche op het programma. “Ik woon ondertussen in Antwerpen en vind het echt wel leuk om deze Belgische toernooien te spelen”, aldus Bemelmans, die de laatste weken vooral aan het Topsportcentrum in Wilrijk trainde. “Natuurlijk is het de bedoeling om weer zo snel mogelijk op het Challenger-circuit te spelen, maar ik zie de heropstart van het internationale tennis somber in. Voorlopig staan er er vanaf 17 augustus Challengers gepland in Tsjechië en Italië. Afwachten of die toernooien doorgaan. Het is onmogelijk om momenteel een degelijke planning te maken.”

Bemelmans staat in Wilrijk dus tegenover Antwerpenaar Michael Geerts, die afstudeerde in het Financiewezen en net dit jaar van plan was om meer tijd in het internationale tennis te steken. Einde vorig jaar speelde Geerts nog drie finales op 25.000 dollar-toernooien in de Verenigde Staten en klom hij naar de 347ste plaats op de ATP-lijst. Dat Geerts de goede conditie nog steeds te pakken heeft bewees hij gisteren in Wilrijk met een 6-3, 2-6, 6-3 overwinning tegen Botic Van de Zandschulp, een Nederlander die 173ste staat op de wereldranglijst.

Met de Limburger Zizou Bergs was er nog een belofte aan het werk in Wilrijk. Net als Geerts stond Bergs net voor de coronastop de bal zeer aardig te raken en op Den Brandt legde hij in kwartfinale – vooral in de eerste set – de Nederlander Tallon Griekspoor (ATP 190) het vuur aan de schenen. Bergs verloor met 7-5, 6-3, maar is op het toernooi van Lovanium nog wel van de partij.

Ook de komende weken gaat het Belgische 'sterrenfeestje' in Vlaanderen verder. Coppejans, Bemelmans en Bergs staan vanaf woensdag op de tabel op TC Gym in Schoten en ook op de toernooien van Mol (vanaf 18 juli) en Tenniscentrum Alken (vanaf 1 augustus) wordt een topbezetting verwacht.

En samen met zijn vader Koen organiseert Zizou Bergs op 30 juli in Hamont de 'Flanders Tennis Stars'. In een intieme setting van maximum 200 toeschouwers – en met een mooi omkaderingsprogramma –speelt Bergs dan een Limburgse demonstratiewedstrijd tegen Ruben Bemelmans.