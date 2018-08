Davis Cup zit op de schop: leden van ITF beslissen vandaag over mogelijke hervorming



Redactie

16 augustus 2018

07u02

Bron: belga 0 Tennis Vandaag wordt in Orlando door de Algemene Vergadering van de Internationale Tennisfederatie (ITF) beslist over de toekomst van de Davis Cup. De 144 aangesloten landen mogen elk hun stem uitbrengen omtrent de hervorming van het internationaal landentoernooi, dat opgericht werd in 1900.

Het traditionele format van de Davis Cup, drie dagen tennis met vier enkelwedstrijden en één dubbel tijdens vier lange weekends doorheen het jaar, zit op de schop. De ITF zou het toernooi graag omvormen tot een jaarlijks toernooi van zeven dagen, gespeeld door zestien tot achttien landen, dat op één enkele plaats doorgaat in november, aan het einde van het seizoen.

Sportief zouden de duels worden ingekort tot drie onderlinge duels, twee enkelpartijen en één dubbel. Het systeem van drie winnende sets zou eveneens verlaten worden en vervangen door een systeem van twee winnende sets. Doordat het toernooi op één plaats doorgaat, wordt het thuisvoordeel - dat momenteel nog erg belangrijk is in de Davis Cup - volledig weggevaagd.

Om deze hervorming door te voeren is binnen de Algemene Vergadering van de ITF een tweederdemeerderheid van stemmen nodig. De Internationale Tennisfederatie geniet voorlopig de steun van onder meer de VS, Frankrijk, Zwitserland en de Zuid-Amerikaanse landen. Australië en Duitsland kondigden al aan te zullen tegenstemmen, terwijl het nog onbekend is hoe landen als Groot-Brittannië, Spanje of Nederland over de evolutie denken. Ook de Belgische tennisbond wacht tot de top in Orlando af met het zich positioneren.

Vanuit financieel oogpunt bezit de ITF een bijzonder lucratieve deal met de investeringsgroep Kosmos. Het partnerschap wordt geschat op 2,5 miljard euro. Kosmos belooft de spelers een jaarlijkse prijzenpot van zo'n 17 miljoen euro. Voor de federaties wordt nog meer geld vrijgemaakt.

De Duitse federatie stelt vraagtekens bij die samenwerking. "We zijn bezorgd over de ondoorzichtigheid van de financiële beloften", klonk het. "Verder willen we het onze supporters niet ontnemen dat ze de beste spelers ter wereld aan het werk kunnen zien."

Enkele topspelers, zoals Rafael Nadal of Novak Djokovic, toonden zich pro het initiatief. Andere grote namen binnen de tenniswereld, zoals Lleyton Hewitt, Yannick Noah en onze landgenoot Steve Darcis, drukten dan weer ernstige tegenkanting uit. Roger Federer blies warm en koud. Hij liet wel al weten te vinden "dat de Davis Cup iets moest doen".

De kers op de taart komt van de ATP. Die heeft haar World Team Cup, een Wereldbekertoernooi, nieuw leven inblazen. De volgende editie van het toernooi, dat vergelijkbaar is met de Davis Cup, zal in januari 2020 plaatsvinden. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat alle topspelers aan beide toernooien zullen deelnemen.