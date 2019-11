Davis Cup-wildcards zijn voor Frankrijk en Servië in 2020, Belgen moeten kwalificaties afwerken Redactie

23 november 2019

19u00 0 Tennis Frankrijk en Servië krijgen de twee wildcards voor de Davis Cup van 2020, zo maakte de internationale tennisfederatie (ITF) vandaag bekend. België moet op 6 en 7 maart dus, net als dit jaar, kwalificaties afwerken.

De vier halvefinalisten van de editie die momenteel aan de gang is - Spanje, Canada, Groot-Brittannië en Rusland - waren al zeker van hun plaatsje in de Davis Cup van 2020, daar komen nu dus Frankrijk en Servië bij met een wildcard. In maart komen daar nog eens de twaalf winnende landen van de kwalificaties bij, waarvoor de loting zondag plaatsvindt.

België ging er bij de huidige editie van de Davis Cup in de eerste ronde uit. Het won in zijn groep met 2-1 van Colombia, maar ging daarna met 2-1 onderuit tegen Australië.