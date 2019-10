DAVIS CUP. Van Herck selecteert Goffin, Coppejans, Darcis en dubbelduo Gillé/Vliegen voor finaleweek Redactie

21 oktober 2019

14u36

Bron: Belga 0 Tennis Kapitein Johan Van Herck heeft zijn vijfkoppige selectie bekendgemaakt voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid (18-24 november). Het team bestaat uit David Goffin (ATP 13), Kimmer Coppejans (ATP 158), Steve Darcis (ATP 181) en dubbelspecialisten Sander Gillé (ATP 44 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38 in dubbel).

België neemt het in Madrid in zijn groep op tegen Australië en Colombia. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel. De zes groepswinnaars en de twee beste tweedes stoten door naar de kwartfinales.

"Deze selectie maken was toch bijzonder", zegt Van Herck, die Ruben Bemelmans (ATP 205) en Arthur De Greef (ATP 257) passeert. "In deze eerste editie van de Davis Cup Finals spelen we voor het eerst in de nieuwe formule, met nieuwe uitdagingen. We moeten voorbij Colombia en Australië, twee niet te onderschatten tegenstanders. Met David, Kimmer, Steve, Sander en Joran, hebben we een sterk team met heel wat potentieel en opties om ons te kwalificeren voor de knock-outfase. We hebben de ervaring, het talent én - in Davis Cup misschien nog het belangrijkste - de drive en teamspirit om voor de derde keer in vijf jaar tijd door te stoten tot ver in het toernooi. We zullen hiervoor samen met de staf en de spelers verder bouwen op de vertrouwde aanpak: ons zo goed mogelijk voorbereiden en op het terrein samen vechten voor elk punt.”

Zowel in 2017 (in Rijsel tegen Frankrijk) als 2015 (in Gent tegen Groot-Brittannië) haalde België de finale van de Davis Cup maar trok daarin aan het kortste eind. Vorig jaar bleken de Verenigde Staten in de kwartfinale te sterk.

De Belgen kwalificeerden zich voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup (met achttien landen) door begin februari (met Coppejans, De Greef, Vliegen en Gillé) met 1-3 te winnen in Brazilië.

Novak Djokovic is het Servische speerpunt in de finaleweek

Ook Servië heeft zijn team voor de finaleweek van de Davis Cup in Madrid (18-24 november) bekendgemaakt. De Serviërs rekenen vooral op nummer één van de wereld Novak Djokovic. Dusan Lajovic, Victor Troicki, Filip Krajinovic en Janko Tipsarevic vervolledigen de Servische selectie. Servië werd in groep A ingedeeld met Frankrijk en Japan.

Djokovic en co beginnen hun finale op 20 november met een duel tegen Japan. Een dag later staat de confrontatie met Frankrijk, vorig jaar verliezend finalist, op het programma. De winnaars van elk van de zes groepen (van telkens drie landen) gaan samen met de twee beste tweedes door naar de knock-outfase van acht landen. Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelwedstrijden en een dubbel.

Novak Djokovic had het de voorbije maanden niet altijd even makkelijk. Hij won in juli voor de vijfde keer Wimbledon, maar gaf in september op de US Open in de vierde ronde op met schouderpijn. Begin oktober won hij het toernooi in Tokio, maar tien dagen geleden sneuvelde hij in Shanghai in de kwartfinales al tegen Stefanos Tsitsipas.

Servië won de Davis Cup één keer, in 2010.

Rafael Nadal leidt Spaanse selectie in eigen land

Rafael Nadal wordt de kopman van het Spaanse team voor de finaleweek van de Davis Cup. Naast de nummer twee van de wereld selecteerde kapitein Sergi Bruguera ook Roberto Bautista Agut (ATP 10), Pablo Carreno Busta (ATP 34), Feliciano Lopez (ATP 59) en Marcel Granollers (ATP 113). Spanje treft in zijn groep titelverdediger Kroatië en Rusland.

Vorig jaar strandde Spanje, zonder Nadal, in de halve finale tegen Frankrijk. In Madrid hopen Nadal en co hun land een zesde Davis Cup te bezorgen (na 2000, 2004, 2008, 2009 en 2011).

Groot-Brittannië rekent op Andy Murray in finaleweek

Groot-Brittannië heeft zijn selectie voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup rond. De Britten rekenen in Madrid op Andy Murray, Jamie Murray, Dan Evans en Neal Skupski. Groot-Brittannië is in groep C ingedeeld met ook nog Nederland en Kazachstan.

Het speerpunt van de Britse selectie is zonder twijfel opnieuw Andy Murray. De Schot liet afgelopen week op de European Open zien eindelijk opnieuw helemaal blessurevrij te zijn. Hij stak in Antwerpen de eindzege op zak na winst in de finale tegen de Zwitser Stan Wawrinka.

De Britten beginnen op 20 november aan hun finale met een duel tegen Nederland. Een dag later staat de confrontatie tegen Kazachstan op het programma.

Groot-Brittannië won de Davis Cup een laatste keer in 2015. Onder impuls van een ijzersterke Andy Murray versloegen de Britten toen in Gent het Belgische team met onder meer David Goffin in haar rangen. In totaal won Groot-Brittannië de Davis Cup tien keer.

Japan trekt zonder sterkhouder Nishikori naar Madrid

Japan speelt over een maand zonder topper Kei Nishikori (ATP 8) de finaleweek van de hervormde Davis Cup in Madrid. Nishikori kampt al sinds de US Open, waar hij in de derde ronde sneuvelde, met een schouderblessure. De Japanse selectie bestaat zo uit Yoshihito Nishioka (ATP 68), Yasutaka Uchiyama (ATP 87), Yuichi Sugita (ATP 107), Taro Daniel (ATP 110) en Ben McLachlan (ATP dubbel 49).

Japan begint haar finaleweek op 19 november tegen Frankrijk, verliezend finalist vorig jaar. Een dag later staat een confrontatie met Servië op het programma.

Japan won de de Davis Cup nooit eerder. Het speelde één keer de finale, in 1921.

Frankrijk, verliezend finalist van 2018, heeft selectie voor finaleweek rond

De Franse kapitein Sébastien Grosjean heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de finaleweek van de hervormde Davis Cup. Grosjean koos voor dubbelspecialisten Pierre-Hugues Herbert (ATP 25 in dubbel) en Nicolas Mahut (ATP 4 in dubbel) en voor Gaël Monfils (ATP 14), Benoît Paire (ATP 25) en Jo-Wilfried Tsonga (ATP 36). Lucas Pouille (ATP 19) zette door een elleboogblessure een punt achter zijn seizoen.

Vorig jaar verloor Frankrijk de finale van de Davis Cup voor eigen publiek met 1-3 tegen Kroatië. In 2017 wonnen Les Bleus de landencompetitie door in de finale België te verslaan.