Davis Cup-kapitein Van Herck: “We hebben nog twee mooie kaarten uit te spelen” Filip Dewulf

19u26 0 Photo News Tennis Terneergeslagen, maar nog niet verslagen. Zo presenteerden Johan Van Herck en dubbeljongens Ruben Bemelmans en Joris De Loore zich na de 1-2-uppercut van de Fransen. “Maar we kennen deze situatie, met de rug tegen de muur”, zei de kapitein.

Zo hees als Rod Stewart kwam Johan Van Herck de pers te woord staan na de iets meer dan drie uur durende dubbelpartij van deze namiddag. “Een kapitein heeft ook het recht om vermoeid te zijn na zo’n partij”, glimlachte de Kempenaar. “Ik heb dan ook geroepen als een dolleman en alles gegeven.” Dat was nodig om Ruben Bemelmans en Joris De Loore te laten reageren na hun moeilijke start. “Het is niet eenvoudig om een stadion met 27.000 mensen binnen te komen en er meteen te staan”, wist Van Herck. “De Fransen zijn wel goed begonnen. Dan rest er maar één ding: vechten. En dat met de middelen die we hebben: mentaliteit, energie en agressiviteit. Dat zijn we gaan zoeken en we hebben getoond dat we in een bokskamp misschien een ronde op punten hadden verloren, maar nog bijlange niet K.O. waren.”

(Lees hieronder verder.)

REUTERS

Meer nog, de Belgische tandem nam het heft en het momentum in handen, maar kon de klus spijtig genoeg niet klaren bij 5-4 in de derde set. Een minder servicegame van Bemelmans. “Vanzelfsprekend voel je bij die stand wat meer druk dan bij nul-nul”, zuchtte de aangeslagen Limburger. “Ik bracht te weinig eerste services, te weinig percentageopslagen. Waardoor zij makkelijker konden retourneren op mijn tweede bal. Jammer.” Eenmaal Gasquet-Herbert opnieuw op voorsprong kwam, werd de taak -zeker met een rumoerig Stade Pierre Mauroy nu wel helemaal gewonnen voor de Franse zaak- alleen maar complexer. Al hadden de Vlaamse vrienden ook in set vier nog opportuniteiten om op voorsprong te komen. Het mocht niet zijn. Bemelmans toonde zich erg emotioneel na afloop. “Dit was ook wel een harde klap voor mij”, aldus 29-jarige Maasmechelaar. “Ook omdat we hier twee weken hebben naar toegeleefd, of zelfs al sinds de overwinning in de halve finale (half september). Het verloop van de wedstrijd deed natuurlijk ook extra pijn.”

Hier en daar gingen er stemmen op dat Goffin in zijn huidige vorm altijd op de baan had moeten komen vandaag. “Je moet ook kijken welke spelers goed met elkaar kunnen tennissen, want dubbel wordt met twee gespeeld, hè”, zei Van Herck. “Voor ons was het een uitgemaakte zaak dat Ruben en Joris zouden aantreden, zij hebben uiteindelijk in het verleden al genoeg getoond dat ze sterke matchen kunnen afleveren en hebben ook vandaag goed gespeeld. Was dit een gemiste kans? Dubbel is zo snel wisselen van emoties en momentum dat het moeilijk te zeggen is dat we de wedstrijd hadden gewonnen als we die derde set hadden gepakt. Maar kansen hebben we wel gehad, ja.” 2-1 voor Frankrijk en de Davisbeker die weer een beetje meer richting Parijs is opgeschoven. “Maar we kennen deze situatie”, zei een weerbare Van Herck. “Met de rug tegen de muur. Ik voel me dan ook helemaal niet down. We weten wat er ons morgen te wachten staat en weten wie er voor ons gaat spelen. We hebben vandaag toch getoond dat we kunnen rechtkrabbelen als ploeg en dat we kunnen knokken. En dat gaan we morgen nog eens doen, we hebben nog twee mooie kaarten om uit te spelen.”

Photo News

Photo News