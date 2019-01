Davis Cup-kapitein Van Herck mist Goffin, Darcis en Bemelmans tegen Brazilië GVS

22 januari 2019

11u02

Bron: Belga 0 Tennis De Belgische Davis Cupploeg moet het begin februari in de kwalificatieronde in en tegen Brazilië zonder sterkhouders David Goffin (ATP 22) en Steve Darcis (ATP 321) doen. Ook Ruben Bemelmans (ATP 113) ontbreekt.

Bondscoach Johan Van Herck selecteerde Arthur De Greef (ATP 199), Kimmer Coppejans (ATP 214) en dubbelspecialisten Sander Gille (ATP 80) en Joran Vliegen (ATP 81).

"David en Steve hebben omwille van de fysieke problemen vorig jaar beslist de verre en zware verplaatsing naar Brazilië niet te maken", legt Van Herck uit. "Wegens blessures zijn ook Ruben (adductoren) en Joris (De Loore, operatie rechterhand) niet beschikbaar. Uiteraard had ik hen liever wel in de ploeg gehad tegen Brazilië, maar ik hoop vooral dat ze allemaal snel weer 100% fit zijn en opnieuw hun hoogste niveau behalen.”

"Met Arthur, Kimmer, Sander en Joran beschikken we over vier zeer gemotiveerde spelers", gaat Van Herck verder. "Ik ben ervan overtuigd dat ze over de nodige wapens beschikken om Brazilië te kloppen. Kimmer, Sander en Joran zijn nu al in Zuid-Amerika, ook de staff en Arthur reizen vrijdag al af. We zullen dus goed voorbereid aan de start komen en alles in het werk stellen om België te kwalificeren voor de finaleronde in november.”

Nieuw format

Het duel tussen België en Brazilië wordt op 1 en 2 februari in Uberlandia gespeeld. De Davis Cup is vanaf dit jaar in een nieuw format gegoten. Achttien landen zullen in november, op het einde van het seizoen, in een toernooi van week op één locatie strijden om de titel. Als België wint tegen Brazilië, heeft het zijn ticket voor de finaleweek beet.

In totaal twaalf landen plaatsen zich via de kwalificaties voor de finaleweek, zes anderen mogen zich automatisch opmaken voor de eindstrijd. Het gaat om de vier halvefinalisten van 2018 (Frankrijk, Spanje, Kroatië en de VS) en twee wildcards: Argentinië en Groot-Brittannië.