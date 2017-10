David Gofin voorbij Gasquet naar halve finales in Tokio 09u24

Bron: Belga 0 AFP Tennis David Goffin (ATP 11) heeft zich vandaag geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.563.795 dollar).

Goffin, het vierde reekshoofd, versloeg in de kwartfinales de Fransman Richard Gasquet (ATP 30) in twee sets: 7-5 en 6-2 na 1 uur en 38 minuten. In de eerste set had Gasquet drie setpunten bij 4-5, maar de Luikenaar slaagde erin die allemaal weg te werken.



Bij de laatste vier treft Belgiës nummer één Diego Schwartzman (ATP 29), het achtste reekshoofd. Het wordt het vierde duel tussen Goffin en de Argentijn. Goffin leidt met 2-1, eerder dit jaar haalde onze landgenoot het in Miami in drie sets van Schwartzman.



Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan het Rakuten Japan Open Tennis Championships. Vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.