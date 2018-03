David Goffin zwaar onderuit bij comeback na oogblessure: 6-0, 6-1 LPB

23 maart 2018

17u21

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 9) heeft in zijn eerste duel sinds zijn oogblessure een zware nederlaag geleden. Onze landgenoot moest in de tweede ronde op het ATP-toernooi in Miami met 6-0, 6-1 buigen voor de Portugees Joao Sousa (ATP 80).

Een terugkeer in mineur werd het voor Goffin, die na amper 1u01' alweer mocht inpakken. De Luikenaar maakte zijn rentree in Miami na een maand out te zijn geweest met een oogblessure. Op het ATP-toernooi in Rotterdam kreeg de Belgische nummer één in de halve finale een bal vol op zijn oog. Hij gaf vervolgens forfait voor de toernooien in Marseille en Indian Wells. Goffin zal tussen 6 en 8 april ook niet in actie komen in Nashville tijdens de kwartfinale van de Davis Cup tegen de Verenigde Staten.

Voor Sousa wacht in de derde ronde een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 49) en de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 32).