David Goffin zakt plaatsje op ATP-ranking, Elise Mertens stijgt in dubbelspel naar hoogste plek ooit GVS

01 april 2019

11u21

David Goffin staat in de vandaag verschenen ATP-ranking op de 21e stek. Dat is een plek lager dan op de vorige ranking. De Serviër Novak Djokovic blijft de lijst aanvoeren.

Djokovic houdt opnieuw de Spanjaard Rafael Nadal achter zich, de Duitser Alexander Zverev volgt wederom als derde. Roger Federer stijgt naar de vierde stek. De Zwitserse veelwinnaar, die over de Oostenrijker Dominic Thiem springt, schreef afgelopen weekend in Dubai zijn 101ste eindzege uit zijn loopbaan op zijn naam. Het Griekse talent Stefano Tsitsipas wipt over de Amerikaan John Isner en de Argentijn Juan Martin del Potro naar plaats acht.

David Goffin blijft de beste Belg, maar moet een plaatsje achteruit naar 21. De Luikenaar sneuvelde in Miami in de achtste finales. Ruben Bemelmans zakt er dertien naar 164. Arthur De Greef (+2) is 174ste, Kimmer Coppejans (-12) 195ste. Steve Darcis stijgt er zeven naar 251.

Elise Mertens zakt op WTA-enkelranking, maar stijgt in dubbelspel naar hoogste plaats ooit

Elise Mertens zakt op de WTA-ranking van de veertiende naar de zeventiende plaats. In de dubbelranking stijgt de 23-jarige Limburgse na haar zege in Miami van de tiende naar de zesde stek. Nooit deed Mertens beter.

Voor Mertens was het in Miami de tweede dubbelzege in korte tijd aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, na Indian Wells. De Tsjechische Katerina Siniakova voert de dubbellijst aan, voor haar landgenote Barbora Krejcikova. Kristina Mladenovic uit Frankrijk volgt als derde, de Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Barbora Strycova maken voor Mertens de top vijf vol.

In de enkelranking blijft Naomi Osaka domineren. De 21-jarige Japanse ziet de Roemeense Simona Halep wel oprukken van drie naar twee. De Tsjechische Petra Kvitova maakt de omgekeerde beweging. Haar landgenote Karolina Pliskova stijgt er drie naar de vierde stek, de Duitse Angelique Kerber (-1) vervolledigt de top vijf.

Mertens, die in het enkeltoernooi in Miami sneuvelde in de derde ronde, moet drie plaatsen inleveren en staat zeventiende. Alison Van Uytvanck (-1) en Kirsten Flipkens (-2) boeken licht verlies, zij bekleden respectievelijk plaats 52 en 58. Ysaline Bonaventure (-1) strandt als 123ste, Yanina Wickmayer gaat twaalf plekken vooruit naar 129.