David Goffin zakt naar 24ste plaats op wereldranglijst LPB

18 februari 2019

10u19

Bron: Belga 0

David Goffin moet drie plaatsen prijsgeven op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar is nu het nummer 24 van de wereld. Goffin sneuvelde vorige week in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Rotterdam, waar hij vorig jaar in de halve finale moest opgeven nadat hij een bal op zijn oog had gekregen. Goffin ging met 7-6 (7/5), 7-5 onderuit tegen de Fransman Gaël Monfils, die uiteindelijk het toernooi won.

Bovenin behoudt de Serviër Novak Djokovic de koppositie, gevolgd door de Spanjaard Rafael Nadal en de Duitser Alexander Zverev. De Japanner Kei Nishikori (6de) doet haasje-over met de Zwitser Roger Federer (7de). De toernooizege in Rotterdam levert Monfils tien plaatsen winst op, hij staat nu één plaats hoger dan Goffin.

Ruben Bemelmans verliest 12 plaatsen en is 146ste. Kimmer Coppejans is 193ste (+2) en Arthur De Greef 209de (-). Steve Darcis, 283ste, boekt 30 plaatsen winst. Hij was afgelopen week verliezend finalist op het Challengertoernooi in Cherbourg.