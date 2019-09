David Goffin zakt een plaats op ATP-ranking, Mertens behoudt 24ste plaats Redactie

23 september 2019

09u25

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin moet een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar staat vijftiende. Goffin was afgelopen week het eerste reekshoofd in Metz maar ging meteen onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, van wie hij nog had gewonnen op de US Open.

De toernooizege ging in Metz naar de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Die doet in het klassement een uitstekende zaak en wipt van 61 naar 39. Verliezend finalist Aljaz Bedene gaat twaalf banken vooruit. De Sloveen is nu 64e.

Helemaal bovenaan het klassement behoudt de Serviër Novak Djokovic de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. Die laatste twee wonnen zondag met Team Europa de derde editie van de Laver Cup in Genève. Nadal moest op de slotdag wel afhaken door een polsblessure.

De Rus Daniil Medvedev stak voor eigen publiek de titel op zak in Sint-Petersburg. Hij blijft vierde op de ranking, voor de Oostenrijker Dominic Thiem. Ook de rest van de top tien wijzigt niet.

De Belgen moeten allemaal enkele plaatsen inleveren. Er is verlies voor Kimmer Coppejans (-3, 163e), Steve Darcis (-2, 184e), Ruben Bemelmans (-4, 202e) en Arthur De Greef (-5, 253e).

Elise Mertens behoudt 24ste plaats op WTA-ranking

Elise Mertens blijft het nummer 24 van de wereld op de nieuwe WTA-ranking. Er vallen weinig verschuivingen te noteren. Ook in de top tien blijft alles bij het oude, met helemaal bovenaan de Australische Ashleigh Barty.

Mertens (ook tweede in het dubbelklassement) bereikte vorige week de laatste vier in het Japanse Osaka. De Limburgse moest er in de halve finales buigen voor thuisspeelster Naomi Osaka. Die won aansluitend ook de titel. In het WTA-klassement blijft de Japanse nummer vier na Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova en de Oekraïense Elina Svitolina.

Achter Mertens is er winst voor Alison Van Uytvanck (61e, +1), Kirsten Flipkens (100e, +6) en Ysaline Bonaventure (123e, +2). Greet Minnen (124e) zakt twee plaatsjes. Dit kwartet was vorige week actief in Seoel, waar Flipkens het met een kwartfinale het beste deed. Yanina Wickmayer staat 161e (+1). De Amerikaanse Sofia Kenin wordt voor haar eindzege in het Chinese Guangzhou beloond met een sprong van 20 naar 17.