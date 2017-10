David Goffin worstelt zich voorbij qualifier in Tokio PL

10u55

Bron: Belga 0 AFP Tennis David Goffin (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het ATP-toernooi in Tokio (hard/1.563.795 dollar). De 26-jarige Luikenaar, het vierde reekshoofd, versloeg in de tweede ronde niet zonder moeite de Australische qualifier Matthew Ebden (ATP 139) in drie sets: 2-6, 7-5, 7-6 (7/1). De partij duurde 2u20'.

In de kwartfinale neemt Goffin het op tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 30), die in de tweede ronde afrekende met Yen-Hsun Lu (ATP 63) uit Taiwan: 6-0, 7-6 (7/5). Het wordt het eerste duel tussen beide tennissers. Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan de Rakuten Japan Open Tennis Championships. Vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.

