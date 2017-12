David Goffin wordt verkozen tot Sportman van het Jaar en ziet fenomenaal seizoenseinde zo beloond TLB

21u36

Bron: Eigen berichtgeving 537 BELGA Tennis David Goffin is verkozen tot Sportman van het Jaar 2017. De 27-jarige tennisser haalde het uiteindelijk relatief ruim voor wielrenner Greg Van Avermaet en voetballer Kevin De Bruyne. Voor Goffin, die met het Davis Cup-team ook werd verkozen tot Ploeg van het Jaar, is het de eerste keer dat de eer hem te beurt valt.

Goffin draait al jaren mee in het tenniscircuit, maar 2017 was het jaar waarin hij écht doorgroeide tot de absolute wereldtop. 'La Goff' startte furieus aan het seizoen, imponeerde al snel op de Australian Open (hij haalde de kwartfinale, red.), maar een deksels regenzeil op Roland Garros hield hem weken uit roulatie. Goffin werkte hard, keerde sterker terug en won de ATP-toernooien in Tokio en Shenzhen.

Maar het beste moest dan nog komen. Goffin bereikte de finale van de Masters door onder anderen Roger Federer en Rafael Nadal te kloppen. En in de Davis Cup-finale maakte hij het op zijn eentje spannend door Lucas Pouille en Jo-Wilfried Tsonga te verslaan. België moest uiteindelijk dan wel zijn meerdere erkennen in Frankrijk, maar voor zijn straf seizoenseinde werd Goffin toch beloond met een zevende plaats op de ATP-ranking én dus ook de verkiezing tot Sportman van het Jaar.

Photo News

BELGA

rv Goffin en zijn wederhelft Stéphanie Tuccitto.