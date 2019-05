David Goffin wint een plaats op wereldranglijst Redactie

27 mei 2019

09u34

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin stijgt op de nieuwe ATP-ranking een positie naar nummer 29. In de top tien zijn er geen verschuivingen. De Serviër Novak Djokovic behoudt de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal, die vandaag zijn jacht op een twaalfde Roland Garros-titel inzet, en de Zwitser Roger Federer.

Goffin heeft zijn eerste wedstrijd aan de Porte d'Auteuil al achter de rug. Hij won gisteren eenvoudig van de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 73) en botst nu op de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 85) of de Amerikaan Denis Kudla (ATP 81). Daarna wacht mogelijk een clash met Nadal. Vorig jaar haalde Goffin de vierde ronde in Parijs. Hij heeft dus heel wat punten te verdedigen.

De Fransman Benoit Paire is een van de opvallendste stijgers in het nieuwe klassement. Na zijn toernooizege in Lyon wipt hij van 51 naar 38. Ook de Chileen Nicolas Jarry doet een uitstekende zaak. De runner-up van het toernooi in Genève stijgt van 75 naar 58. De Duitser Alexander Zverev, die de titel pakte in Zwitserland, blijft 's werelds nummer 5.

Kimmer Coppejans, de tweede Belgische man op de hoofdtabel van Roland Garros, wint drie plaatsen en staat 178e. Hij speelt maandag in de eerste ronde tegen de Duitser Yannick Maden (ATP 114). Inzet is een mogelijk duel met Nadal. Ook Ruben Bemelmans (162e, +2) en Arthur De Greef (181e, +4) boeken een lichte winst.