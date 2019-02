David Goffin weet na meer dan een maand weer wat winnen is - Van Uytvanck stoot door in Boedapest DMM

21 februari 2019

20u51

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP 24) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marseille. Onze landgenoot, die als derde reekshoofd vrij was in de eerste ronde, haalde het in de achtste finales in twee sets van Benoit Paire (ATP 59): 6-2 en 6-3 na 1 uur en 5 minuten.

“Hij is groot en sterk, maar niet altijd even consistent”, vertelde Goffin na afloop. “Daarom was het aan mij om de hele wedstrijd geconcentreerd te blijven. Dat heeft een zege opgeleverd, ondanks de break die hij in het begin van de tweede set kreeg.”

Voor de 28-jarige Luikenaar was het de eerste zege sinds 17 januari, toen hij in de tweede ronde van het Australian Open de Roemeen Marius Copil opzij zette. Vervolgens ging hij er tegen de Rus Daniil Medvedev uit en volgde in Montpellier en Rotterdam meteen de uitschakeling. “Op training was mijn niveau al langer goed, nu probeer ik dat om te zetten in goede wedstrijden. Vervolgens probeer ik steeds beter te spelen om zo vertrouwen op te doen.”

In de kwartfinales in Marseille wacht met zesde reekshoofd Gilles Simon (ATP 32) opnieuw een Fransman. Die schakelde op zijn beurt de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 60) in drie sets uit: 4-6, 6-4, 6-2. In de onderlinge duels tussen Goffin en Simon staat het 2-2.

Alison Van Uytvanck stoot door in Boedapest

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest (hard/250.000 dollar). Het 24-jarige eerste reekshoofd haalde het in de tweede ronde in de Hongaarse hoofdstad in twee sets van de zeventienjarige Poolse kwalificatiespeelster Iga Swiatek (WTA 140): 6-4 en 7-5 na 1 uur en 42 minuten. Voor een stek in de halve finales neemt Van Uytvanck het op tegen de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Madison Brengle (WTA 95) en de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 126).