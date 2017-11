David Goffin: “Voor het eerst 24 uur een bodyguard aan mijn zijde” Filip Dewulf in Engeland

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News David Goffin. Tennis Ze zijn er al enkele dagen aan het trainen, donderdagavond was er de plechtige opening in de London Tower maar vandaag kwamen de tenoren van de Masters, het officieuze wereldkampioenschap met de beste acht spelers van 2017, ook aan het woord. Onder hen de novice met een beetje ervaring (hij was vorig jaar reserve), David Goffin.

Goffin bij de grote jongens. Het leest als een verhaal van Kuifje en dat is het ook een beetje. Bij elk groepsfoto naast Rafael Nadal en Roger Federer zie je hem nog wat meer glunderen. Lid van het elite-groepje van dit seizoen. Wereldklasse. “Het is ongelooflijk om er hier bij te zijn", zei David Goffin (26), “Er zijn hier maar acht spelers dus we worden echt in de watten gelegd. Voor het eerst heb ik een bodyguard die me 24 uur per dag volgt, we hebben onze eigen kleedkamers, geweldig allemaal. Het is een uitzonderlijk tornooi en ik ben heel fier om hier mee te doen.” Goffin bekroont daarmee zijn gestage opgang en 23 jaar noeste arbeid. “Dit is een tornooi waar je van droomt, hè”, glimlachte hij, “Nooit had ik in mijn jeugd durven denken dat ik hier deel uit van zou maken, het is dan ook een hele eer.”

Goffin begint maandag aan de Masters met een eerste poulewedstrijd tegen Rafael Nadal. De twee lijken een fijne band te hebben. “Hij was zowat de eerste die mij na mijn blessure op Roland Garros een bericht stuurde om te vragen hoe het met mijn enkel ging., herinnerde Goffin zich, “Hij is natuurlijk de zwaarste opponent om de Masters tegen te openen. We hebben al enkele leuke wedstrijden gehad op gravel maar dit wordt de eerste keer op hardcourt. Ik heb niets te verliezen. Ik moet proberen relax te tennissen, agressief te zijn en het spel in handen te nemen. Ik hoop alleszins een goede match te spelen.”

Met Nadal, Grigor Dimitrov en Dominic Thiem in zijn poule heeft Goffin misschien wel een kansje om bij de laatste vier te geraken in Londen. Zag hij die opportuniteit ook? “Ik zie dit gewoon als een bonustornooi. Vanzelfsprekend ga ik me goed voorbereiden en proberen mijn beste tennis te spelen. Maar ik begin er wel aan met gevoel van een kind, met heel veel verwondering. Ik ga dit aanvatten alsof het mijn eerste keer is en trachten te genieten van elk moment op de baan.” De Luikenaar heeft natuurlijk wel wat ervaring: vorig jaar mocht hij als reserve op de slotdag van poules Gaël Monfils vervangen en even tegen Novak Djokovic spelen in de O2 Arena. “Die ondervinding kan me wel een beetje helpen”, zei Goffin, “Al was het niet makkelijk vorig jaar. Ik had niet meer verwacht op het centre court – dat magnifiek is en enorm! – te moeten komen en dan nog tegen ‘Djoko’. Maar ik hoop alleszins dat ik dit jaar sneller mijn patronen vind en een betere match speel.”

Vorige week in Paris-Bercy leek onze landgenoot nog op het einde van zijn Latijn. Maar voor zo’n ATP Finals kan je je natuurlijk wel opladen. “Ik heb sinds Parijs een paar dagen kunnen rusten”, wist Goffin, “We moesten wel al snel hier zijn en opnieuw trainen maar het heeft me wel goed gedaan. Het hoofd is er alvast opnieuw bij, de jus is er ook weer. Alles gaat dan ook goed, het wordt nu voornamelijk proberen omgaan met de stress van dit evenement.”

