David Goffin treft qualifier in eerste ronde Australian Open, titelhouder Federer wacht in kwartfinales

10u09 0 AFP Tennis De loting voor de hoofdtabel van de Australian Open heeft duidelijk gemaakt dat David Goffin (ATP 7) het in zijn eerste ronde zal opnemen tegen een kwalificatiespeler.

Bij winst in de eerste ronde wacht de Luikenaar de winnaar van het duel tussen de Fransman Julien Benneteau (ATP 58) en de Japanner Daniel Taro (ATP 98). In de derde ronde is de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27) een mogelijke tegenstander, terwijl dat in de achtste finales de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 12) of de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) zou kunnen zijn.

De klapper volgt hoogstwaarschijnlijk in de kwartfinales. Dan zou Goffin titelhouder Roger Federer (ATP 2) kunnen treffen. De Zwitser ontmoet in de eerste ronde de Sloveen Aljaz Bedene (ATP 51), terwijl nummer één van de wereld Rafael Nadal met de Dominicaan Victor Estrella Burgos (ATP 81) de degens kruist.

David Goffin is de enige Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat. Steve Darcis gaf forfait met een blessure, terwijl Ruben Bemelmans nog actief is in de kwalificaties. Arthur De Greef werd uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde.

Wickmayer en Bonaventure gaan door

In de kwalificaties van de Australian Open in Melbourne hebben onze landgenoten Yanina Wickmayer (WTA 117) en Ysaline Bonaventure (WTA 164) zich geplaatst voor de tweede ronde. Maryna Zanevska (WTA 167) verging het minder goed: zij moet het toernooi al na haar eerste wedstrijd verlaten.

"De eerste stap is genomen", zei Yanina Wickmayer (WTA 117) donderdag, nadat ze zich had geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open. "Ik hoop dat er nog zullen volgen." Op tennisbaan 15, naast de tramrails naar het stadscentrum van Melbourne, versloeg de Antwerpse van 28 jaar de Zwitserse Jil Teichmann (WTA 141) in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/5). De wedstrijd duurde 1 uur en 28 minuten.

"Het was geen makkelijke wedstrijd", zei Wickmayer. "Iedereen zet door in de kwalificaties en je krijgt heel weinig cadeaus. Je moet voor ieder punt vechten. Maar in zijn geheel vind ik dat ik me agressief getoond heb met een grote drang om te winnen. De tweede set was een beetje moeilijk, want de zon stond anders en dat hinderde me bij mijn service. Ik kon niet meer zoveel druk zetten. Maar op de belangrijke momenten heb ik present getekend."

Het is de tweede keer sinds de Autralian Open van 2010 dat Wickmayer zich via de kwalificaties moet plaatsen voor de hoofdtabel van een Grand Slam-toernooi. Maar ondanks de tegenspoed wil ze de moed niet verliezen.

"Ik ga daar niet over liegen. Er zijn aangenamere dingen dan je opnieuw te moeten plaatsen via de kwalificaties, maar ik probeer de zaken positief te benaderen. Het is een nieuw jaar. Ik heb vorig jaar vrij veel tegenslag gehad en nu vertrek ik weer van een wit blad. Het was mijn eerste wedstrijd van het seizoen en dit is bonus. Zo win je ook WTA-punten. Ik ben er dus niet voor niets. En elke gewonnen match geeft zelfvertrouwen. Ik ben blij hier te zijn en wil ervoor vechten", zei Wickmayer.

Morgen neemt ze het op tegen de 19-jarige Australische Priscilla Hon (WTA 211).

Bonaventure na zege tegen Patterson: "Vertrouwen is er"

"Ik ben tevreden te hebben kunnen winnen, maar mijn spelniveau kan nog beter." Aan het woord is Ysaline Bonaventure (WTA 164) na haar winst in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open. De 23-jarige Luikse klopte de Australische Tammi Patterson (WTA 344) in twee lange sets (7-6 (7/1) en 7-5).

"Ik heb zeker niet mijn beste match gespeeld", stak Bonaventure van wal. "Op papier was ik de favoriet en misschien heb ik mezelf voordien al te veel druk opgelegd. Maar dankzij mijn sterk seizoensbegin is het vertrouwen aanwezig. En dat heeft me geholpen alsnog in twee sets te winnen. Drie sets was al vermoeiend geweest. Het is immers zeer warm en ik hou graag nog een beetje energie over voor de volgende matchen."

Bonaventure begon inderdaad goed aan 2018. In Auckland slaagde ze erin de kwalificaties te overleven. Voor de Australian Open heeft ze zich hetzelfde doel gesteld. "Ik heb 2017 goed afgesloten met winst in Canada op het ITF-toernooi van Saguenay. Vervolgens heb ik goed gewerkt in de winter. Ik heb geprobeerd mijn service te verbeteren en fysiek sterker te worden. Ik wil hier in Melbourne mijn kans gaan om de hoofdtabel te halen. Ik voel me goed, ben niet vermoeid en het vertrouwen is er. Ik bekijk alles match per match. We zullen wel zien hoe het afloopt."

Zanevska in tranen na verlies in kwalificaties: "Zeer hard"

Maryna Zanevska (WTA 167) had in het Melbourne Park tranen in de ogen na haar verlies in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open op tennisbaan 22. Zanevska verloor met 7-5, 6-7 (2-7) en 6-2 van de 22-jarige Bulgaarse Viktoriya Tomova (WTA 140). De wedstrijd duurde 2 uur en 42 minuten.

"Ik heb alles gegeven, maar dat was niet genoeg", zei Zanevska. "Ik weet niet of ik de betere was van de twee speelsters. Ik had vrij veel kansen, maar zij heeft gewonnen. Bravo! Ik heb meer winnende punten dan haar gemaakt (38 tegen 15, nvdr), maar zij was meer solide. Na winst in de tweede set zou je zeggen dat het moeilijkste achter de rug was, maar ik was zeer moe. Ik heb te veel hoogtes en laagtes gekend. Ik heb heel goed gespeeld, maar slechts bij momenten."

Vorig jaar stond Maryna Zanevska nog op de hoofdtabel van de Australian Open, nadat ze was opgevist als 'lucky loser'. In de eerste ronde verloor ze van Jennifer Brady uit de VS. Deze keer is ze al uitgeschakeld nog voor het toernooi echt is begonnen.

Wat nu? "Ik weet het niet. Ik ga een douche nemen en proberen om te kalmeren. Ik heb al een paar maanden geen wedstrijd meer gewonnen. Ik kan er zelfs geen dag meer op plakken. Kortom, mijn vertrouwen is niet erg groot. Ik speel hier niet in het dubbel. Wellicht keer ik nu terug naar België. Blijven werken. Er is geen andere oplossing", besluit Zanevska.

Ruben Bemelmans: "Ik ben uit op revanche tegen Galovic"

Ruben Bemelmans (ATP 119) is na de uitschakeling van Arthur De Greef (ATP 190) de enige overgebleven man in de kwalificaties van de Australian Open. Komende nacht treft de Limburger in de tweede kwalificatieronde de Kroaat Viktor Galovic (ATP 181). "Ik ken hem een beetje", opende Bemelmans, het dertiende reekshoofd in de kwalificaties. "Hij versloeg me vorig jaar in mijn laatste toernooi (de Challenger in het Franse Mouilleron Le Captif, red). Ik ben dus wel uit op revanche. Galovic heeft een goede eerste opslag en speelt sterk vanaf de baseline. Ik zal dus zijn tweede bal moeten aanvallen om zo proberen de bovenhand te halen. Om eerlijk te zijn hecht ik ook niet te veel belang aan die laatste nederlaag. Het was het einde van het seizoen, ik was een beetje moe en had veel gespeeld. Bovendien was ik op dat moment met mijn hoofd al een beetje bij de Davis Cup-finale."

Bemelmans slaagde er al twee keer eerder in zich te plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open, in 2013 en 2015. Telkens was de eerste ronde het eindstation. "Ik wil er nog eens opnieuw geraken", aldus Bemelmans, die zondag in Melbourne zijn 30e verjaardag viert. "Ik heb afgezien in mijn eerste match hier (die hij maar nipt won van de Pool Majchrzak, red). Ik had die wedstrijd eigenlijk in twee sets moeten winnen, maar kwam in de derde set zelfs op achterstand. Dat was mentaal wel even lastig. Maar het kwam goed. Ik heb ook een goede voorbereiding achter de rug en ben niet ontevreden over mijn spelniveau. Al zeg ik tegen mezelf dat het nog beter kan."

Ook deelname Thiem aan Australian Open onzeker

De Oostenrijker Dominic Thiem weet nog niet of hij mee kan doen aan de Australian Open. De nummer vijf van de wereld meldde zich vandaag af voor het vervolg van het demonstratietoernooi Kooyong Classic.

De 24-jarige Thiem kwam een dag eerder nog wel in actie en verloor toen in twee sets (6-1 en 6-4) van de Serviër Novak Djokovic (ATP 14). Vorige week meldde Thiem zich wegens ziekte al af voor de halve eindstrijd van het ATP-toernooi in Doha. Het virus, dat hem had getroffen, kwam donderdag terug en daardoor is deelname aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar onzeker.

De Schot Andy Murray (ATP 19) en de Japanner Kei Nishikori (ATP 24) meldden zich al af voor de Australian Open. De Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1), de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 9) en Djokovic (net terug na een elleboogblessure) zijn ook niet helemaal fit.

Mertens plaatst zich voor halve finale na opgave Niculescu

Elise Mertens (WTA 36) heeft zich dan weer geplaatst voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Australische Hobart (hard/250.000 dollar). In de kwartfinales zou de titelverdedigster en tweede reekshoofd het donderdag op het central court opnemen tegen de Roemeense Monica Niculescu (WTA 85) - een heruitgave van de finale van vorig jaar - maar die gaf op wegens een nekblessure.

"Ik ben teleurgesteld omdat ik van dit toernooi houd", reageert Niculescu. "Bij een gewone backhand voelde ik iets kraken in mijn nek en sindsdien kan ik niet meer naar behoren bewegen. Ik vind het spijtig voor de fans, ik speel hier heel erg graag, maar ik kan niet bewegen dus ik denk dat dit de juiste beslissing is."

In de halve finale zal Mertens het vrijdag opnemen tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 55) of de Britse Heather Watson (WTA 74). Zij spelen later vandaag hun kwartfinale.

De beste Belgische is daarnaast ook nog in de running in het dubbelspel, aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs. Het duo - het derde reekshoofd - plaatste zich woensdag voor de halve finale. Daar wacht hen een mogelijke confrontatie met het eerste reekshoofd, de Roemeens-Oekraïense tandem Raluca-Ioana Olaru/Olga Savchuk, of de Russin Veronika Kudermetova en de Wit-Russin Aryna Sabalenka.

