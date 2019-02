David Goffin treft Fransman Benoit Paire in tweede ronde in Marseille LPB

David Goffin (ATP 24), als derde reekshoofd vrij in de eerste ronde, neemt het donderdag in de tweede ronde (1/8ste finales) van het ATP-toernooi in Marseille (668.485 euro) op tegen de Fransman Benoit Paire (ATP 59). Die schakelde de Italiaanse kwalificatiespeler Simone Bolelli (ATP 136) met 6-4, 7-6 (7/1) uit. Goffin speelde zes keer eerder tegen de 29-jarige Fransman. In de onderlinge duels staat het 3-3 gelijk. Op hardcourt, de ondergrond in Marseille, leidt Goffin wel met 3-1. De 28-jarige Luikenaar won ook het jongste duel. In augustus van vorig jaar schakelde hij de Fransman op het hardcourt van Cincinnati in de tweede ronde met 5-7, 6-4, 6-2 uit.