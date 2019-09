David Goffin terug in het land: “Ik kan nog altijd de Masters bereiken” Redactie

07 september 2019

David Goffin is na zijn uitschakeling op de US Open terug in het land. Vandaag tenniste hij met enkele fans op het Mobilityl Play-evenement in Brussel. “Er was veel volk. En ook de ambiance zat goed”, vertelde de 28-jarige Luikenaar, die in de derde ronde in New York kansloos werd uitgeschakeld door Roger Federer. “Dat was geen goede match. Ik was wat vermoeid en hij speelde goed”, aldus Goffin. “Of ik nog de Masters (10-18 november) kan halen? Dat is mogelijk. Ik ga niet beginnen te rekenen en bekijk het match per match. Daarnaast hoop ik terug de top 10 te bereiken.”