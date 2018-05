David Goffin stoot in Rome vlot door naar tweede ronde TLB

14 mei 2018

14u56

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zich probleemloos gekwalificeerd voor de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Rome (4.872.105 euro). De Luikenaar versloeg op het gravel in de Italiaanse hoofdstad de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 42) in twee korte sets. Het werd 6-1 en 6-2 na een uur tennis.

Het was het derde onderlinge duel tussen de 27-jarige Goffin en de 30-jarige Mayer. De Luikenaar won ook de twee vorige ontmoetingen, in 2016 eveneens in Rome en in 2014 in Winston-Salem (op hardcourt).

In de zestiende finales staat Goffin tegenover de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 71) of de Italiaanse wildcard Marco Cecchinato (ATP 73).

David Goffin is het negende reekshoofd in Rome. Vorig jaar sneuvelde hij er in de achtste finales tegen Marin Cilic. In 2015 en 2016 bereikte Goffin de kwartfinales. De Duitser Alexander Zverev (ATP 3), zondag nog winnaar van het Masters 1.000 in Madrid, verdedigt deze week zijn titel.

Ruben Bemelmans (ATP 112) nam deel aan het kwalificatietoernooi van het Internazionali BNL d'Italia maar verloor zaterdag zijn eerste wedstrijd tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69) met 6-3, 6-1.