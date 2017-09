David Goffin stoot door naar de kwartfinales in China 16u09

Bron: Belga 0 Photo News (Archief) Tennis David Goffin (ATP 12) heeft zich vandaag zonder veel problemen geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/666.960 dollar). Goffin rekende na één uur en 25 minuten in twee sets (7-6 (7/5) en 6-3) af met de Rus Evgeny Donskoy (ATP 88). De Amerikaan Donald Young (ATP 61) wordt de tegenstander in de kwartfinale.

De Luikenaar, het tweede reekshoofd in Shenzen, was in de eerste ronde vrij geweest. Goffin had de enige eerdere confrontatie met Donskoy verloren. In 2010 was de Rus in het Oezbeekse Fergana in drie sets (7-5, 4-6, 6-4) te sterk.



Ook tegen de 28-jarige Young heeft Goffin al eens eerder gespeeld. In 2012 was hij met 7-5 en 6-4 te sterk voor de Amerikaan op het Masters 1.000-toernooi van het Amerikaanse Miami.



Met Steve Darcis (ATP 76) staat nog een tweede Belg in de achtste finales van het Shenzhen Open. 'Shark' won maandag zijn openingsmatch tegen de Chinees Ze Zhang (ATP 224). Hij botst nu op het Duitse topreekshoofd Alexander Zverev (ATP 4).