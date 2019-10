David Goffin staat na twee tiebreaks in kwartfinales Tokio DMM

03 oktober 2019

09u49 0 Tennis David Goffin (ATP 15) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Luikenaar versloeg in de tweede ronde de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32) in twee sets. Het werd 7-6 (7/5) en 7-6 (7/2) na 1 uur en 57 minuten tennis.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 20-jarige Shapovalov. In de kwartfinales neemt derde reekshoofd Goffin het op tegen de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143) of de Kroaat Marin Cilic (ATP 30). David Goffin is de enige Belg op de tabel in Japan. Hij won het Rakuten Open in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam hij niet deel.