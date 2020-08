David Goffin staat in tweede ronde Cincinnati na winst tegen Coric Redactie

24 augustus 2020

06u04

Bron: Belga 0 Tennis In de tweede ronde van het Masters 1.000 van Cincinnati heeft David Goffin (ATP-10) in twee sets 7-6,(8-6) en 6-4 gewonnen van de Kroaat Borna Coric (ATP-33).

Het was het vijfde duel tussen de 29-jarige Goffin en Coric. De Luikenaar, zevende reekshoofd en vrij in de eerste ronde, won alle vorige confrontaties, de laatste keer in 2016 op gras. Goffin won zaterdag al zijn eerste dubbelwedstrijd na de coronapauze aan de zijde van de Brit Daniel Evans met 6-4 en 7-6 (7/3) van de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus.

Gisteren wist Kirsten Flipkens zich bij de vrouwen ook te plaatsen voor de tweede ronde. Voor Alison Van Uytvanck zit het toernooi er na één ronde op.