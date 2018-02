David Goffin staat in halve finales Rotterdam na forfait zieke Berdych Redactie

16 februari 2018

12u02

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 7) heeft zich zonder te spelen geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in Rotterdam (hard/1.862.925 euro).

De 27-jarige Luikenaar, het vierde reekshoofd, profiteerde van de opgave van de vijf jaar oudere Tomas Berdych (ATP 17), het zesde reekshoofd. De Tsjech is ziek.

Bij de laatste vier wacht Goffin een duel met ofwel de Rus Andrey Rublev (ATP 34) ofwel het Bulgaarse tweede reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 5).

In Rotterdam sneuvelde kwalificatiespeler Ruben Bemelmans (ATP 116) in de openingsronde tegen topreekshoofd Roger Federer (ATP 2). De 36-jarige Zwitser kan later op de dag, mits winst tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 42), de oudste nummer één uit de geschiedenis worden.