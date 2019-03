David Goffin speelt in tweede ronde in Miami tegen Pablo Andujar XC

David Goffin (ATP 20) neemt het in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Miami (8.359.455 dollar) op tegen Pablo Andujar (ATP 88). De 33-jarige Spanjaard haalde het gisteren op het Amerikaanse hardcourt met 7-6 (7/2) en 6-4 van de Kroatische veteraan Ivo Karlovic (ATP 76). Goffin was als achttiende reekshoofd vrij in de eerste ronde.

Het wordt het derde onderlinge duel tussen de twee tennissers. De vorige twee wedstrijden dateren al van 2012. Goffin won toen op hardcourt in Valencia (6-2, 6-2), Andujar was de beste op gravel in Barcelona (7-6 (7/2), 6-4).

De 28-jarige Goffin heeft in het Miami Open weinig punten te verdedigen. In 2018 werd hij in de tweede ronde (toen als zevende reekshoofd) kansloos uitgeschakeld door de Portugees Joao Sousa (6-0, 6-1). De Luikenaar maakte toen zijn comeback na een oogblessure.