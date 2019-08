David Goffin snel uitgeschakeld in Washington LPB

01 augustus 2019

06u36

Bron: Belga 0

David Goffin (ATP 18) heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Washington (hard/1.895.290 dollar) de duimen moeten leggen tegen Yoshihito Nishioka. De Japanner haalde het na 2u44' met 6-7 (5-7), 6-2, 7-6 (7-5). Nishioka speelt in de volgende ronde tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 33) of de Australiër Nick Kyrgios (ATP 52). Voor Goffin was het zijn eerste wedstrijd sinds de kwartfinale van Wimbledon waarin hij moest buigen voor de Serviër Novak Djokovic, de latere toernooiwinnaar.