David Goffin redt drie matchballen tegen Carreño Busta in Tokio XC

02 oktober 2019

06u37

Bron: Belga 2 Tennis David Goffin (ATP 15) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ATP-toernooi in het Japanse Tokio (hard/1.895.290 dollar). De Luikenaar versloeg in de eerste ronde de Spanjaard Pablo Carreño Busta (ATP 39) in drie sets: 1-6, 7-6 (10/8) en 6-0. De partij duurde 2 uur en 18 minuten. In de tiebreak redde Goffin drie matchballen.

Het was het derde duel tussen beide spelers in een maand tijd. Carreño Busta haalde het midden september in de achtste finales in Metz van Goffin (6-3, 6-2). De Spanjaard diende de Belg zo van antwoord, na de zege van de Luikenaar op de US Open in 7-6 (7/5), 7-6 (11/9) en 7-5. Carreño Busta, die afgelopen weekend het toernooi in Chengdu op zijn naam schreef, won eerder ook al in 2013.

In de volgende ronde wacht de Canadees Denis Shapovalov (ATP 32), die met de Serviër Miomir Kecmanovic (ATP 51) afrekende in tweemaal 6-4. Goffin speelde nooit eerder tegen de 20-jarige Shapovalov.

Goffin, derde reekshoofd, is de enige Belg in Japan. Hij won het Rakuten Open in 2017 en was er verliezend finalist in 2016. Vorig jaar nam Goffin niet deel.