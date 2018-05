David Goffin opent tegen Argentijn Mayer in ATP Rome - Italiaanse bergt tennisracket op Redactie

12 mei 2018

11u09

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) speelt in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in de Italiaanse hoofdstad Rome (gravel/4.872.105 euro) tegen de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 45).

Het wordt het derde onderlinge duel tussen de 27-jarige Goffin en de 30-jarige Mayer. De Luikenaar won de twee vorige ontmoetingen, in 2016 in Rome en in 2014 in Winston-Salem (op hardcourt).

Als Goffin de eerste horde neemt, wacht in de zestiende finales de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 47) of de Italiaanse wildcard Marco Cecchinato (ATP 64).

David Goffin is het negende reekshoofd in Rome. Vorig jaar sneuvelde hij er in de achtste finales tegen Marin Cilic. De Duitser Alexander Zverev (ATP 3) verdedigt zijn titel. Ruben Bemelmans (ATP 107) neemt deel aan het kwalificatietoernooi. De Limburg speelt vandaag in de eerste voorronde tegen de Spanjaard Guillermo Garcia-Lopez (ATP 69).

Karin Knapp, goed voor twee WTA-titels, bergt tennisracket op

De Italiaanse tennisster Karin Knapp zet op 30-jarige leeftijd een punt achter haar carrière. Dat maakte ze vandaag bekend.

Knapp sukkelt al lange tijd met haar rechterknie en ziet een comeback niet meer zitten. "Jammer genoeg moet ik deze pijnlijke beslissing nemen. Ik moet aanvaarden dat het met mijn rechterknie niet meer goed komt. Na mijn laatste operatie, de vijfde al in februari vorig jaar, heb ik keihard aan de weg terug getimmerd. Maar de pijn ging niet weg. Ik moet mij neerleggen bij de situatie."

Knapp hoopt wel in het tennis te blijven. "Ik hou enorm van deze sport. Ik hoop mijn ervaring door te kunnen geven aan de jongere generatie."

De Italiaanse won twee WTA-toernooien, in 2014 in het Oezbeekse Tashkent en in 2015 in het Duitse Nürnberg. Twee keer verloor ze een finale, in 2008 op de Diamond Games in Antwerpen tegen Justine Henin en in 2015 in het Oostenrijkse Bad Gastein. In 2013 won de Italiaanse met haar land de Fed Cup. Op grandslams is een vierde ronde op Wimbledon (in 2013) haar beste uitslag. Haar hoogste ranking bereikte Knapp in augustus 2015, toen ze 33ste stond.