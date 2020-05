David Goffin onthult zijn gekste ervaring in tien jaar toptennis YP

12 mei 2020

08u04

Bron: We Are Tennis 0 Tennis In bijna tien jaar tennis op het hoogste niveau heeft David Goffin wel al wat avonturen meegemaakt. Maar geen enkel was gekker dan die ene nacht die hij doorbracht op een klif, op zowat 300 meter boven de grond. Goffin geeft tekst en uitleg in een interview met We Are Tennis.

De beste Belgische tennisser werkt nu al twee en een half jaar samen met Fabien Bertrand en de methodes die de physical coach erop nahoudt, zijn zichtbaar origineel. “Het gekste was we samen deden, was slapen op de Gorges du Verdon (de grootste kloof van Europa, in Frankrijk, red.), op een portaledge. Dat is een klein platform voor twee personen, dat loodrecht op de klif staat. We waren goed vastgemaakt en veilig, maar hingen wel met onze voeten in de lucht op zowat 200 of 300 meter boven de grond. Het was een geweldige avond”, herinnert Goffin zich.

“Een ervaring met als doel je grenzen te verleggen”, gaat de Luikenaar verder. “Want gemakkelijk is het zeker niet, aangezien je bij het indommelen opstoten van stress krijgt. Je schrikt op, wordt ineens wakker en je vraagt je af waar je bent. Om je dan om te draaien en te zien dat je zo hoog boven de grond zweeft. Het was ongelofelijk.”

Ik was echt opgetogen, maar het was ineens ook raar, ik wist niet meer hoe ik mijn rugzak moest klaarmaken. Op weg naar de training dacht ik dat ik wat vergeten was David Goffin over de eerste keer dat hij opnieuw ging trainen.

Goffin hernam vorige week maandag de trainingen en daar is hij zichtbaar blij mee. “Het deed wel deugd, om na zeven weken zonder racket nog eens een balletje te slaan. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit al langer van de courts bleef. Ik was echt opgetogen, maar het was ineens ook raar, ik wist niet meer hoe ik mijn rugzak moest klaarmaken. Op weg naar de training dacht ik dat ik wat vergeten was. Ook op de tennisbaan zelf was het even aanpassen, maar het liep al gauw los”, lacht Goffin, die binnenkort deelneemt aan de Ultimate Tennis Showdowns. “Het is een toernooi dat wordt afgewerkt in vijf weekends op de academie van Patrick Mouratoglou (de coach van Serena Williams, red.). Onder meer Lucas Pouille, Alexei Popyrin en Benoît Paire hebben toegezegd en er wordt gespeeld achter gesloten deuren. Het is tof om opnieuw wat competitie te hebben.”

Maar de coronamaatregelen zullen er strikt worden nageleefd, zo verduidelijkte organisator Mouratoglou eerder al. “Iedereen zal op voorhand getest worden, dan moeten alle spelers veertien dagen in quarantaine en daarna testen we ze opnieuw. De wedstrijd zal zonder toeschouwers plaatsvinden en om veiligheidsredenen mogen ook geen coaches of familieleden mee op de baan komen. De spelers zullen op tegenoverliggende plekken van baankant wisselen. De ballenjongens zullen handschoenen dragen en elke speler krijgt eigen gemarkeerde ballen om mee te spelen.” De wedstrijden zouden ook live op tv of het internet worden uitgezonden.

