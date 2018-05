David Goffin niet opgewassen tegen Djokovic-killer Kyle Edmund in Madrid TLB

10 mei 2018

13u46

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in Madrid (gravel/6.200.860 euro).

De 27-jarige Luikenaar, achtste reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, ging in de achtste finales in twee sets onderuit tegen de Brit Kyle Edmund (ATP 22), die dinsdag met de Serviër Novak Djokovic (ATP 12) een voormalige nummer een van de wereld uit het toernooi kegelde: twee keer 6-3 na 1 uur en 13 minuten. Tegen Edmund speelde Goffin slechts één keer eerder. In de finale van de Davis Cup in 2015 won Goffin op gravel in vijf sets. In de eerste ronde in Madrid was onze landgenoot vrij, in de tweede ronde was hij te sterk voor de Nederlander Robin Haase (ATP 44).

Komende week wordt in Rome nog een Masters 1.000-toernooi gespeeld, de ultieme voorbereiding op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen start op 27 mei.