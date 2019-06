David Goffin neemt vlot eerste horde in Halle Redactie

18 juni 2019

13u09

Bron: Belga 4 Tennis David Goffin (ATP 33) heeft zich probleemloos geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). De 28-jarige Luikenaar haalde het in twee korte sets van de 29-jarige Argentijn Guido Pella (ATP 24), het achtste reekshoofd. Na 50 minuten stond de 6-1, 6-1 eindstand op het bord.

Een zomerwandeling in het park voor @David__Goffin! 💪🇧🇪 pic.twitter.com/ufvI0NnfQZ Play Sports(@ playsports) link

Goffin had ook de twee vorige ontmoetingen met Pella gewonnen, in 2017 op de US Open en in 2016 in Indian Wells (allebei op hardcourt).

In de achtste finales treft Belgiës nummer één de Moldaviër Radu Albot (ATP 41). Die versloeg de Australiër Matthew Ebden (ATP 80) met 5-7, 6-1 en 6-4. Ook tegen de 29-jarige Albot leidt Goffin in de onderlinge duels. Hij versloeg de Moldaviër in 2017 in Gstaad (op gravel) en Sofia (op hardcourt).

Goffin komt deze namiddag nog een tweede keer in actie. In het dubbelspel staat hij met zijn Franse partner Pierre-Hugues Herbert opnieuw tegenover Pella en de Portugees Joao Sousa.