David Goffin naar halve finales in Montpellier - Loting Fed Cup: Elise Mertens opent tegen Parmentier Bart Fieremans

09 februari 2018

16u04

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Goffin naar halve finales in Montpellier

David Goffin (ATP 7) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zuid-Franse Montpellier (hard/501.345 euro). Het eerste reekshoofd haalde het in de kwartfinales in twee sets van de Rus Karen Khachanov (ATP 49): twee keer 6-4 na 1 uur en 19 minuten.

Gold from Goffin 🙌



What a way to win a match 👌 #OSDF18 @David__Goffin pic.twitter.com/k6YQVdxEn6 Tennis TV(@ TennisTV) link

In de halve finales geeft hij de Fransman Richard Gasquet (ATP-33) partij. In zijn kwartfinale nam Gasquet vrijdag in 1 uur en 21 minuten met 6-4 en 6-2 de maat van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP-30). Gasquet is het vijfde reekshoofd op het hardcourt in Zuid-Frankrijk, Dzumhur stond één plaats hoger op de plaatsingslijst.

Goffin en Gasquet staan morgen voor de tweede keer in hun carrière tegenover elkaar. In oktober van vorig jaar nam de 27-jarige Luikenaar in de kwartfinales in Tokio met 7-5 en 6-2 de maat van de de 31-jarige Fransman.

Het is de eerste keer dat Goffin op de hoofdtabel staat in Montpellier. In 2010 en 2012 ging hij er in de kwalificaties uit. Toch heeft Goffin deze week veel rankingspunten te verdedigen. Een jaar terug speelde hij de finale van het ATP-toernooi van Sofia (482.060 euro).

Loting Fed Cup: Elise Mertens opent tegen Parmentier

Na vijf jaar in het vagevuur hoort het Belgische Fed Cupteam – de landencompetitie voor damestennis – eindelijk weer bij de wereldgroep, met meteen een mooie burenderby voor de boeg in en tegen de Franse dames.

In La Roche-sur Yon is vandaag alvast geloot voor het duel dat dit weekend in de Vendéspace plaatsvindt. Elise Mertens (WTA 20) mag morgen de debatten openen tegen het Franse nummer twee, Pauline Parmentier (WTA 91), gevolgd door het duel tussen Kristina Mladenovic (WTA 13) tegen Kirsten Flipkens (WTA 70). Zondag zijn de rollen omgedraaid in de enkelspelen, in het afsluitende dubbelspel staat op papier het duo Mladenovic-Parmentier tegenover Alison Van Uytvanck en Ysaline Bonaventure.